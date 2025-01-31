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刚果（金）反政府武装称愿与政府直接对话

2025年01月31日09:24 | 来源：新华网
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新华社金沙萨1月30日电（记者史彧）刚果（金）反政府武装“M23运动”高层人士30日在该国东部北基伍省首府戈马市举行的新闻发布会上说，愿意与刚果（金）政府直接对话。

“M23运动”所属的政治军事联盟“刚果河联盟”领导人科尔内耶·南加在新闻发布会上表示，“M23运动”和“刚果河联盟”愿意与刚果（金）政府开展直接对话。他同时承诺将尽快恢复戈马市水电供应，与当地官员以及银行等机构合作建立民政管理机构，设立人道主义通道以协助人道主义物资运输和流离失所者返乡等。

近日，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍地区不断发起攻势，接连占领重要城镇，造成大量平民伤亡和流离失所。29日晚，刚果（金）总统齐塞克迪在国家电视台发表全国讲话说，刚果（金）政府将尽全力收复“M23运动”占领的区域。

2009年3月，刚果（金）反政府武装“保卫人民国民大会”与政府签署和平协议，加入政府军。2012年，忠于原“保卫人民国民大会”的一些官兵发动兵变，组成新的反政府武装“M23运动”并在刚果（金）东部发动攻势，导致大量平民伤亡、数以万计民众流离失所。刚果（金）政府自2021年4月底起在伊图里省和北基伍省实施戒严。2022年5月，刚政府将反政府武装“M23运动”定性为恐怖组织。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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