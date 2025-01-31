新华社大马士革1月30日电（记者程帅朋）卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆30日访问叙利亚首都大马士革，与叙过渡时期总统艾哈迈德·沙拉举行会谈。双方讨论了两国关系、叙利亚重建等议题。

这是自去年12月叙利亚政局剧变后首位国家元首访叙。据叙国家通讯社报道，塔米姆抵达大马士革国际机场时，沙拉和叙过渡政府总理、外交部长和国防部长到机场迎接。沙拉当天稍晚时表示，感谢塔米姆访问叙利亚，“今天我们期待建立有益于叙利亚和卡塔尔人民的战略伙伴关系”。

塔米姆30日在社交媒体上发文说，他对叙利亚的未来及两国关系感到乐观，他将不懈努力，与国际社会一道支持叙利亚人民的意愿。

根据卡塔尔埃米尔宫发表的声明，塔米姆在会谈中重申卡塔尔支持叙利亚的统一、主权和独立。他表示，叙利亚迫切需要组建一个代表各阶层人民的政府，以巩固稳定、推进重建和发展项目，卡塔尔将继续支持叙利亚。

当天，叙利亚过渡政府外交部长希巴尼和卡塔尔外交国务大臣胡莱菲在大马士革举行联合新闻发布会。希巴尼说，叙方与卡塔尔代表团讨论了两国在叙重建各领域开展合作的全面框架。胡莱菲表示，卡塔尔寻求加强和叙利亚的伙伴关系，将继续在各个领域支持叙利亚。

叙利亚政局剧变以来，卡叙两国关系持续升温。卡塔尔重开关闭十余年的驻叙大使馆，多名卡高级官员访叙，叙外长希巴尼本月初访问了卡塔尔。

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