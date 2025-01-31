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叙利亚过渡总统：叙利亚人应共同参与建设国家

2025年01月31日09:17 | 来源：新华网
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新华社大马士革1月30日电（记者程帅朋）叙利亚过渡时期总统艾哈迈德·沙拉30日在视频讲话中表示，叙利亚将组建能够体现多样性的包容性过渡政府，所有叙利亚人应共同参与建设国家。

沙拉当天发表就任叙过渡时期总统后的首次全国讲话。他说，叙利亚将组建包容性过渡政府，负责建设新的政府机构，直到叙利亚举行自由和公平选举。他呼吁所有叙利亚人共同参与建设国家，表示“建设国家是所有叙利亚人的责任”。

沙拉说，议会被解散后，他将成立一个筹备委员会以选出一个小型立法委员会，填补过渡时期立法权的空白。未来几天，他将宣布成立全国对话会议筹备委员会，全国对话会议将作为一个直接平台，对即将推出的政治计划进行审议和磋商。在完成这些步骤后，叙利亚将公布“宪法宣言”，作为过渡时期的法律依据。

沙拉说，叙利亚接下来的优先事项包括实现国内和平、完成领土统一、建设基于公正和效率的强大政府机构、奠定强大的经济基础以恢复叙利亚国际和地区地位、改善民众生活条件等。

叙利亚最高军事决策机构“军事行动管理局”发言人加尼29日宣布，沙拉在过渡时期担任叙利亚总统。加尼同时宣布，废除叙利亚2012年宪法；解散叙利亚议会；解散巴沙尔·阿萨德政权下的军队、民兵武装和所有安全机构等。

去年12月8日，沙拉领导的“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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