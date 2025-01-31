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美媒：华盛顿撞机事故发生时空管人员配置不足

2025年01月31日09:16 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月30日电（记者熊茂伶）据美国《纽约时报》30日报道，美国联邦航空局内部初步调查显示，华盛顿特区29日晚发生客机与军用直升机相撞事故时，机场空中交通管制人员配置不足。

报道援引美国联邦航空局的内部报告说，事发时华盛顿里根国家机场的空中交通控制塔工作人员配置“不正常”，负责管理机场附近直升机交通的空管员同时在指导跑道上起降的飞机，而这些工作通常由两名空管员分别承担。

当天早些时候，美国总统特朗普在白宫举行的新闻发布会上说，他听了涉及此次事故“非常可怕的录音”，撞机前的警告“非常非常晚”。当空管员问直升机飞行员是否看到客机时，已经剩下很少时间。此外，他认为，从直升机的角度来看，也存在“飞行员的问题”。特朗普还证实，此次事故中没有幸存者。

美国东部时间29日晚，美国太平洋西南航空公司一架载有64人的庞巴迪喷气式客机在华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的“黑鹰”直升机相撞，两机随后坠入波托马克河，客机断成两截。救援人员已陆续找到数十具遇难者遗体。

此前，多份报告曾就美国空管员短缺的安全影响提出警告。2023年6月发布的一份报告显示，美国关键空中交通设施面临严重人手不足问题。报告说，在许多机场，空管员被迫加班，每周工作6天，疲劳工作给空中交通运转带来风险。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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