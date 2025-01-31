海外华侨华人话春晚——

1月28日晚，中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》如约而至。今年春晚以“巳巳如意，生生不息”为主题，歌舞、小品、相声、戏曲、武术等各类节目精彩纷呈，为观众奉上了一场兼具创新与传统、融合视觉效果与情感共鸣的文化盛宴。海外华侨华人通过多种平台收看春晚，在欢乐吉祥的氛围中共度佳节。

“对海外华侨华人来说，春晚是除夕最欢乐最温暖的陪伴，让我们感受到浓浓的年味，好像回到了中国、回到了家乡！”俄罗斯中国和平统一促进会暨俄罗斯华侨华人联合总会常务副会长原毅表示，多名奥运冠军共同演唱的《孤勇者》让他深受触动，“无论身在何地，拼搏奋斗、为国争光，都是中华儿女的共同心愿。”

“观看春晚是南非华侨华人欢度春节的重要习俗。”非洲华文教育基金会主席韩芳与家人一同观看了今年的春晚。她表示，晚会以欢乐、亲情和传统文化为核心，展现出中国日新月异的发展变化，“小品《借伞》将京剧、粤剧、川剧、越剧等中国戏曲瑰宝巧妙融合，并结合人工智能特效，让观众如同置身西湖边，沉浸式体验中国戏曲的独特魅力，令人耳目一新。”

科技与文化的交融成为今年春晚的一大亮点。创意融合舞蹈《秧BOT》中，机器人手绢花翻飞旋转，与舞者配合默契，充满趣味与创意，展现了科技赋能的无限潜力。“这是科技与艺术共舞。”法中协同发展协会会长戚晓瑜说，“机器人技术的发展前景令人振奋。春晚的机器人节目展示了中国科技发展的卓越成就。我们海外侨胞非常关注中国的科技发展，为中国前沿技术领域的新成果感到自豪。”

巴西中国和平统一促进会会长张小春对开场表演《如意舞步》印象深刻，他认为舞步豪迈洒脱、富有生机活力。“除了华侨华人，越来越多的当地民众也通过互联网收看春晚，这充分说明当代中国文化在全球受到欢迎和喜爱，春晚为促进中外文化交流发挥重要作用。”张小春说。

“每年和家人朋友一起看春晚，是喜庆团圆的重要时刻。”阿联酋中国书法家协会会长李冬霞说，武术《笔走龙蛇》将书法艺术和武术结合，韵味十足、令人难忘，“中华优秀传统文化赋予春晚节目独特魅力。身在海外，我们将继续为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献力量。”

在老挝首都万象，老挝中国总商会副会长张珂一家与百余名华侨华人通过网络观看春晚直播。张珂表示，春晚精彩纷呈，展现了中国发展成就。“春晚承载着全球华侨华人的乡愁与归属感，共赏春晚、共话春晚拉近了我们与祖（籍）国的距离，也增强了华侨华人社区的凝聚力。”

西班牙文化创意公司启创集团负责人陈伟锋表示，观看春晚已成为全球华侨华人的重要传统，也是了解中国发展的重要窗口。他说：“春晚不仅是一场视觉盛宴，更是一条情感纽带，让我与远在中国的亲人更近。我将向更多西班牙朋友推介春晚，让他们感受中国传统节日的别样魅力。”

（本报莫斯科、约翰内斯堡、巴黎、里约热内卢、迪拜、曼谷、马德里1月30日电 记者于宏建、戴楷然、尚凯元、陈一鸣、任皓宇、孙广勇、颜欢）

《 人民日报 》（ 2025年01月31日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)