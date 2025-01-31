本报记者 谢亚宏

河钢集团塞尔维亚钢铁公司中方员工安振亮（左）与塞方同事在炼钢车间中控室内查看设备运行情况。

本报记者 谢亚宏摄

当地时间1月29日早上7时30分，河钢集团塞尔维亚钢铁公司炼钢车间副主任安振亮来到斯梅戴雷沃钢厂。正值大年初一，厂区大门上高挂大红灯笼，节日气氛浓厚，但一进厂区，就是紧张的工作节奏。

2016年，河钢集团收购拥有百年历史的塞尔维亚斯梅戴雷沃钢厂，成立河钢集团塞尔维亚钢铁公司。2022年8月，安振亮作为河钢集团外派员工来到斯梅戴雷沃钢厂工作。今年春节，安振亮与其他10余名中方同事坚守岗位，唯一的庆祝活动是一起吃了一顿年夜饭。

“我们一起包饺子，还做了几个家常菜，大家都很开心。平时在厂区食堂，我们都是和塞方同事一起吃当地餐。热腾腾的饺子，让大家也有回家过年的感觉。”安振亮说。

来到办公室，安振亮打开电脑，查看前一天的工作日志。“炼钢车间24小时都在运转，我们需要密切注意值班同事报告的各类事项。”确认一切正常后，安振亮来到隔壁办公室，与塞方转炉负责人米洛萨夫列维奇讨论近期的生产计划。

开完会后，安振亮与塞方车间主任托多罗维奇一起来到炼钢车间。走进车间，高炉铁水正缓缓注入巨大的转炉。伴随着炉火熊熊燃烧，火红的钢花喷溅而出，映红了整个车间，也映红了每个人的脸。托多罗维奇对安振亮说：“中国朋友春节期间喜欢用红色物品做装饰，这炉钢水红红火火，代表我们对新一年的美好期盼。相信在塞中同事的精诚合作下，工厂前景将更加光明。”

午休时，安振亮打开手机，与远在中国河北的家人视频通话。6岁的女儿为他唱了一首歌。由于长期驻外，不能陪伴家人，安振亮心里总是有一丝歉疚。“每当想起自己是在为一项重要事业而奋斗时，我又充满了干劲儿。”他说。

2024年对斯梅戴雷沃钢厂来说意义非凡。习近平主席对塞尔维亚进行国事访问前夕，复信河钢集团斯梅戴雷沃钢厂塞尔维亚籍职工，勉励他们为中塞友谊作出新贡献。这是习近平主席2016年参观斯梅戴雷沃钢厂后再次与钢厂职工互动。参与过2016年接待工作的钢厂基础操作总经理米尼奇表示：“习近平主席的关心让我们既感动又振奋。我们将努力取得更好的成绩，让钢厂发展得更好。”

许多塞方职工告诉记者，中国企业收购钢厂后，斯梅戴雷沃市的空气越来越好了。为实现绿色发展，河钢集团投入资金对炼钢车间的转炉进行了改造，不仅提高了炼制效率，还能更有效地收集生产过程中产生的碳氧化物和热量，进行循环利用。米尼奇告诉记者，他们正计划对剩余的所有转炉进行改造，“目标是使钢厂成为欧洲最清洁的钢厂”。

随着新时代中塞命运共同体建设不断推进，斯梅戴雷沃市的中国气息也越来越浓，这座城市已连续3年举办“欢乐春节”活动。今年的春节庆祝活动在市内的文化中心举行，厂区内还能看到不少活动海报。炼钢车间转炉主管米尔科维奇带着小孙子观看了演出。来到车间中控室汇报设备运行情况时，他拿出手机，兴奋地向安振亮展示自己拍摄的演出视频：“我在这里知道了二人转、秧歌等中国传统艺术，演员还走下舞台与观众互动，充满欢乐。演出结束后，我的小孙子不愿意离开，还想再看一会儿。”

（本报塞尔维亚斯梅戴雷沃1月30日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月31日 03 版）

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