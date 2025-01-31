“温暖迎春·共庆中国年”春节庙会日前在肯尼亚首都内罗毕举行。图为庙会上的舞龙表演。

本报记者 黄炜鑫摄

苏里南大学孔子学院师生展示“福”字海报。

苏里南大学孔子学院供图

阿联酋华侨华人日前举办春节联欢会。图为演员表演《戏曲风采·粉墨人生》。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

“尼罗泛龙舟”春节主题活动日前在埃及首都开罗举行。图为当地民众开展龙舟竞渡，共庆新春。

开罗中国文化中心供图

中西艺术交流项目“共生——生肖艺术展”日前在西班牙首都马德里中国文化中心举行。图为当地民众观看展览。

本报西班牙分社 大卫·阿玛尔摄

摩洛哥卡萨布兰卡哈桑二世大学孔子学院日前举办庆新春活动。图为该校学生表演舞蹈《天宫霓裳》后合影。

王 彤摄

中国常驻维也纳代表团日前在维也纳联合国总部举办新春招待会。图为联合国职员组成的合唱团演唱《茉莉花》。

佟薇薇摄

1月28日晚，日本东京的地标性建筑东京塔点亮“中国红”，塔身上显示“迎春”字样，庆祝中国农历新年。

新华社记者 李光正摄

今年春节是“春节”申遗成功后的首个春节，全球多地举行丰富多彩的活动，共庆新春、共享欢乐。从阿联酋迪拜到墨西哥首都墨西哥城，从泰国首都曼谷到埃及首都开罗，各地民众在丰富多彩的庆祝活动中感受中华文化的独特魅力，传递对美好未来的共同期盼。

“春节是新的开始，预示着新的希望”

“好一朵美丽的茉莉花……”日前，歌曲《茉莉花》悠扬的旋律回荡在维也纳联合国总部，800余名联合国和其他国际组织负责人、各国常驻代表和各级外交官、国际职员参加中国常驻维也纳代表团举办的新春招待会，共迎蛇年新春。

“春节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，是属于全人类的节日。”联合国国际贸易法委员会秘书长布莱特说。

联合国工业发展组织总干事穆勒等国际组织负责人向中国人民致以新春问候和美好祝愿。他们表示，中方提出共建“一带一路”倡议、三大全球倡议等，对联合国特别是全球南方国家发展事业意义重大，希望在联合国成立80周年之际与中国进一步深化合作，以创新方式应对共同挑战，携手推进联合国和平发展事业。

“呦呦鹿鸣，食野之苹”“大风起兮云飞扬”“唧唧复唧唧，木兰当户织”……夜幕下，迪拜可口可乐大剧场亮起耀眼的中国红，多国孩童动人的吟唱引人入胜。在2025阿联酋华侨华人第十一届春节联欢晚会现场，约8000名各国观众和在阿华侨华人代表一道，在热闹祥和的氛围中喜迎农历新年的到来，一个个精心编排的歌舞戏曲节目尽显中华文化的魅力。当地观众玛利亚姆表示：“春节是新的开始，预示着新的希望。中国的春节等传统节日以及传统文化正被越来越多阿联酋人所熟知。”

墨西哥“中国新春美食月”近日正式拉开序幕，中墨民众齐聚一堂，展示烹饪技艺，了解中国饮食文化以及春节习俗。“美食为墨西哥民众打开了一扇了解中国文化的窗。在这里，我不仅品尝了中国传统美食，也了解了中国传统文化和中国人民的生活方式。”当地居民苏珊娜说，“这是一场跨文化交流的盛宴，对文化多样性的尊重让各国人民的心贴得更近。”

“成为世界了解中国的一扇重要窗口”

击鼓声、呐喊声、加油声一浪高过一浪，响彻宽阔的尼罗河河面。近日，“尼罗泛龙舟”春节主题活动在开罗举行，来自埃及本地的龙舟爱好者组队竞技，共迎新春。

堤岸上，舞狮表演、美食品鉴、中国书法展示等互动体验让人目不暇接。埃及民众排起长队，为自己和家人定制中文名笺和新春福字。在图书区，介绍中国旅游、中国文化的图书格外抢手。开罗市民萨拉赫带着家人一起参加活动：“舞狮表演和中国文化体验活动让人印象深刻。春节已成为世界了解中国的一扇重要窗口。”

“可以教我写一个‘福’字吗”“请给我盖一个蛇年生肖印章”“拓印真的太有趣了”……在中国驻南非大使馆近日举办的新春招待会上，中国书法、生肖印章、拓印等文化体验项目吸引南非大量民众参与，不少当地民众跟着孔子课堂的老师们学起了“恭喜发财”“万事如意”等新春祝福语。南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂中方院长戴文红表示：“南非民众对春节习俗、春节文化等兴趣浓厚，中国传统文化具有巨大吸引力。”

近日，马德里中国文化中心张灯结彩，洋溢着欢快的节日气氛，一年一度的“走进中心过大年”和中西艺术交流项目“共生——生肖艺术展”同时启动。油画、水彩画、泥塑、雕塑等不同形式的艺术作品讲述着中国传统文化中人与自然和谐共生的故事。活动现场，53名中国和西班牙青少年以生肖为主题创作的美术作品成为一大亮点，不少马德里市民带着孩子到现场拍照打卡，体验独特的生肖文化。

“每年春节来唐人街已经成为我们的家族传统。”泰国人娜提告诉记者。在曼谷唐人街耀华力路，五彩缤纷、形态各异的彩灯将这里装点一新。彩灯以蛇形灯拱门、七彩灯廊等组成，寓意金蛇献瑞，展现当地民众对新年的美好期盼。泰国艺术家敲响锣鼓，献上精彩文艺表演。与往年一样，娜提和家人特意赶来参观彩灯展，在彩灯下拍照留念、品尝中国美食。“越来越多泰国民众喜欢过春节，这体现了中国日益增长的国际影响力和中国传统文化的吸引力。”娜提说。

“参加春节庆祝活动，让我感受到了团结、繁荣与希望”

肯尼亚首都内罗毕的中国春节庙会现场，红灯笼高挂，年味十足。当地民众和游客摩肩接踵，欣赏舞龙舞狮、传统歌舞、少林功夫、杂技、变脸、古筝演奏等文艺表演，品尝春卷、饺子等中国美食，体验拓印年画、面塑、写福字等春节习俗。“近年来，肯中两国文化交流合作取得了令人瞩目的成就，这些成就源于两国共同的价值观与相互尊重。春节庙会是节日庆祝活动，也是深化肯中文化交流的桥梁。”肯尼亚性别平等、文化艺术和遗产部常务副部长巴希尔说，“参加春节庆祝活动，让我感受到了团结、繁荣与希望。”

连日来，舞龙舞狮活动在印度尼西亚各地频繁上演。“目前，印尼全国舞龙舞狮团体和培训机构超过500家，注册会员达2000多人，其中大约八成为非华裔印尼人。”印尼龙狮运动联合会总主席丘昌仁说，“春节是印尼的法定假日，庆祝春节促进了印尼的文化多元化发展和社会团结。现在，越来越多的印尼年轻人向往去中国学习和旅游。”

春节来临之际，巴西里约热内卢市的中文学校里洋溢着温馨喜庆的气氛。热爱中国文化的巴西学员欢聚一堂，剪窗花、贴福字、吃饺子，在欢度春节的同时分享对中国传统文化的理解。“学习中文、了解中国文化既出于对中国和中国文化的热爱和向往，也因为我希望让身边更多巴西人了解中国，促进两国人文交流、民心相通。”巴西学员马龙说。

“祖国综合实力、国际地位和影响力的不断提升，让我们的文化自信更加坚定，为我们的工作带来更充足底气和信心。”法国诺欧商务孔子学院教师朱淑婷表示，“我们将继续努力做好中法教育交流工作，通过提升中文教学质量、组织更加丰富多彩的文化活动等，进一步增进两国人民相互了解和友好往来，更好促进两国民心相通。”

（本报柏林、迪拜、墨西哥城、开罗、约翰内斯堡、马德里、曼谷、内罗毕、雅加达、里约热内卢、巴黎1月30日电 记者刘仲华、张志文、任皓宇、谢佳宁、沈小晓、戴楷然、颜欢、张矜若、黄炜鑫、李培松、宋亦然、尚凯元）

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《 人民日报 》（ 2025年01月31日 03 版）

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