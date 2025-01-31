万家灯火，辞旧迎新。

在这阖家团圆的日子里，有这样一群中国海外建设者，继续奋战在全球各地共建“一带一路”的第一线，用坚守诠释着责任与担当，以实际行动促进中外务实合作，共同迈向更美好未来。

中国年世界年 携手同庆

“春联一贴，年味儿就浓了！”除夕当天，塞尔维亚“多瑙走廊”快速路项目综合部负责人吴一带着塞籍员工一起贴春联装扮项目营地，现场一片欢声笑语。

“多瑙走廊”是塞尔维亚东部地区重要的快速公路项目，由中国山东高速集团承建。项目雇用的塞籍员工大多学习了简单的汉语。

春节前夕，在塞尔维亚“多瑙走廊”快速路项目营地上，中方工作人员与塞籍员工一起贴福字。新华社发（内马尼亚摄）

火红春联映衬下，项目营地迎来除夕夜的“重头戏”——包饺子。调馅、和面、擀皮、下锅，动作一气呵成，项目桥梁工程师莎拉·塔迪奇和同事们学得起劲，饺子包得有模有样。“恭喜发财！蛇年大吉！”端着自己包的刚出锅的饺子，塔迪奇用中文向同事送出新春祝福，“能和中国同事一起过新年，体验春节传统习俗，太兴奋了！”

当“一带一路”遇上新春佳节，“中国年”正成为“世界年”。中国海外建设者也在世界各地播撒下和谐和睦的种子。

“春节可是一年中最重要的节日之一！”克罗地亚塞尼风电项目员工扎克利娜·钱贝尔对记者说。今年是钱贝尔与中国同事一起过的第六个除夕夜。暖黄灯光倾洒工地，热气腾腾饺子上桌，中外员工欢聚一堂，共同举杯，祝明天更美好。

作为“一带一路”绿色能源合作项目的样板工程，中国北方国际承建的塞尼风电项目自2021年12月投入运营以来已累计发电12.6亿千瓦时，为当地居民提供了便宜且稳定的电力供应，还给当地合作企业带来可观收益，为解决克罗地亚全国的能源问题作出重要贡献。

大红灯笼高高挂起，春联福字映入眼帘。在万里之遥的东加勒比海向风群岛最南端，中国援建的格林纳达国家板球场维修项目生活区洋溢着喜悦欢乐的新年氛围。

1月28日，在格林纳达国家板球场维修项目生活区，来自中格两国的工作人员一起包饺子庆祝春节。新华社发

“海外过年同样年味十足！”项目组施工经理许素星告诉记者，与中方人员共度新春佳节的格林纳达朋友对中国美食和中国文化都非常感兴趣，大家一起包饺子、写春联、尝美食、演节目。“很多人很快学会了用筷子，团圆饭气氛十分融洽。”

家国情赤子心 无悔坚守

“想家确实是想的，虽然过年没能回家，但爸妈都理解我、支持我。”除夕当天，身在刚果（布）的廖志康和往常一样忙着项目安全排查。

作为中国建筑集团有限公司刚果（布）国家四号路项目的建设者，廖志康忙完一天的工作，算好时差，在北京时间新年钟声敲响时拨通视频电话，为父母送上新春祝福。

国家四号路项目是刚果（布）最大港口城市黑角市的重点工程，对改善当地交通和促进区域经济发展具有重要意义。正是深知当地民众对这条路翘首以盼，廖志康选择在春节坚守岗位。“这不仅是责任，更是对项目的热爱。”

一路跨越山海，一路风雨兼程。共建“一带一路”倡议提出十多年来，许多中国海外建设者寒来暑往坚守一线，怀着对事业的热爱，用青春和奋斗绘就着共同发展、美美与共的丝路画卷。

在匈塞铁路塞尔维亚段项目位于诺维萨德的调度指挥中心，已经6年没回国过年的项目副总工程师杨冠岭春节期间照常值班。除夕和大年初一那天，他早上6点多就开始了一天的工作，开会、现场协调、回驻地处理邮件。

春节前夕，在匈塞铁路塞尔维亚段项目位于诺维萨德的调度指挥中心，项目副总工程师杨冠岭（后）询问线路试运行情况。新华社记者 陈颖 摄

“这里与国内有7个小时时差，有时忙完想打个电话，家人已经睡下了。”杨冠岭说，夜深人静时，还是会想家，“但看着项目一天天平稳推进，心里就非常踏实”。

思念，无碍坚守；奉献，更显赤忱。

在伊拉克工作多年的中国绿洲石油公司生产管理部经理王晖已想不起上一个全家团圆的春节是什么时候，却对项目油田所有生产数据谙熟于心。

1月28日，在伊拉克艾哈代布油田，中国绿洲石油公司生产管理部经理王晖（右）在项目现场巡检。新华社记者 段敏夫 摄

作为伊拉克战后首个对外能源合作项目艾哈代布油田的作业方，中国绿洲石油公司2009年起便来到这里。油田生产不分昼夜，为伊拉克最大热电厂提供燃料，确保设施安全运行是王晖的主要职责。用他的话说，“我们是在守护这里的万家灯火”。

“春节是中国人阖家团圆的重要时刻，王晖却选择和我们坚守一线，这令人钦佩！”艾哈代布油田生产管理部主管哈迪·奥贝德说。

舍小家顾大家，常坚守勇担当。十多年来，中国海外建设者携手各国合作伙伴，持续推动共建“一带一路”从理念化为行动，从愿景变成现实。

中国梦世界梦 美美与共

栉风沐雨，春华秋实。共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间，为有抱负、敢作为的中国青年提供在海外奋斗成长的广阔舞台。

哈萨克斯坦里海沥青厂改造项目工程技术部主管周祖灿来自贵州，去年6月刚从同济大学土木工程学院硕士毕业。这是他走出校园后的第一份工作，也是参与的第一个海外项目。今年春节，他和170多名同事一起冒着严寒，坚守在项目一线。

由中国中信建设有限责任公司承建的里海沥青厂是哈萨克斯坦独立后建设的第一个大型石化项目，为哈公路建设提供了大量道路沥青。去年5月，中信建设启动在原厂址基础上的改造升级工程。

在周祖灿看来，沥青厂为当地道路建设提供了材料保障，也为铺设中哈互利共赢之路添砖加瓦。“作为一名年轻的海外建设者，能为高质量共建‘一带一路’贡献力量，我深感荣幸。这是挑战，更是成长的机遇。”

通过一项项新成果、一个个新项目点亮全球共同发展之路，身在海外的中国建设者们生动践行构建人类命运共同体理念。

除夕夜，马来西亚东海岸铁路（简称“马东铁”）项目综合管理部员工杨志超组织中马两国员工一道，将从国内带来的红灯笼高高挂起，期盼这份红彤彤的暖意能为乙巳蛇年带来好运。

由中国交通建设集团有限公司承建的马东铁项目是中马两国共建“一带一路”合作的旗舰项目，设计全长600多公里，被视为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”，建成后将带动东海岸地区经济发展，并极大改善沿线地区互联互通。

看着绚丽的烟花在夜空中绽放，杨志超和同事们坚信，这条凝结了汗水和努力、通向未来的铁路，将成为中马两国建设者共同的骄傲。

岁聿云暮，万象更新。中国海外建设者不断挥洒汗水、激扬热情，将中华民族“天下一家”的美好愿景播撒在共建“一带一路”国家的广阔大地上，与各国合作伙伴携手同行，在共同发展的道路上跑出加速度，深刻诠释着同球共济、命运与共的理念。

文字记者：于荣、闫洁

海报设计：刘雅萱

统筹：韩墨、赵卓昀、金马梦妮、王洁、王宇轩

(责编：岳弘彬、曹昆)