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特朗普：华盛顿撞机事故中无人生还

2025年01月31日04:56 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月30日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普30日说，日前发生在华盛顿特区的客机与军用直升机相撞事故中无人生还，现在的工作已从搜救转为打捞遇难者遗体和搜寻飞机残骸。

美国东部时间29日晚，美国太平洋西南航空公司一架载有64人的庞巴迪喷气式客机在华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的“黑鹰”直升机相撞，两机发生爆炸后坠河。目前，救援人员已陆续找到数十具遇难者遗体。

特朗普30日在白宫举行的新闻发布会上说，此次事故中没有幸存者。这是美国首都和整个美国历史上“一个黑暗而痛苦的夜晚”，是一场巨大的悲剧。

特朗普证实，客机上有俄罗斯籍人士，美国政府已与俄方联系，将协助运送遗体。此外，遇难者还包括其他国家人员，稍后将发布详细信息。

特朗普说，他听了涉及此次事故“非常可怕的录音”，撞机前的警告“非常非常晚”。当空中交通管制员问直升机飞行员是否看到客机时，已经剩下很少时间。此外，他认为，从直升机的角度来看，也存在“飞行员的问题”。

在撞机事故发生后不久，特朗普曾在社交媒体上发文说：“为什么直升机不上升或下降，也不转弯？为什么机场塔台不告诉直升机该怎么做，而是问他们是不是看到客机？这是糟糕的情况，看起来（相撞）本该能够避免。”

(责编：岳弘彬、曹昆)

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