人民网记者 简承渊

蛇年春节，泰国曼谷唐人街耀华力路上摆满了灯笼、春联、红包、福字贴、香烛、唐装、旗袍等新年用品，可以说是应有尽有。整个街道人声鼎沸，叫卖声、讨价还价声、车声混合在一起，行人行进速度很慢，但大家脸上挂着笑容，不慌不忙。大小摊位前挤满了前来购物的曼谷市民、华侨华人，他们主要是来购买年货、添置新衣。

曼谷唐人街售卖春节用品的摊位。人民网记者 简承渊摄

“漂亮吗？”一对泰国中年夫妇正在选购唐装，她举着手机问记者他老公穿上唐装的照片好看不？当记者连连说好看时，夫妻俩高兴的哈哈大笑，并相互祝福新年快乐。

在一家卖新年用品的摊位上，店主说每年春节卖的最好的是“福”字和一串串红灯笼。“喜庆。中国人、泰国人、还有其他国家的人都来买，大家都希望在新的一年里生活过的幸福。”店主说自己每年在家里也会挂灯笼、贴福字，还给晚辈送红包。

身处在熙熙攘攘的唐人街，耳边随时能听到熟悉的普通话，记者感受曼谷唐人街不仅是一条商业街，更是一条连接中国人心灵的纽带。不论是居住在这里的华人，还是当地的泰国人，或者其他国家的人，在这里都能感受到家的温暖和节日的欢愉吧。

(责编：崔越、张悦)