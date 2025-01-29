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阿联酋中国商会举办迎春活动

2025年01月29日10:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月26日电（记者张志文）1月24日，阿联酋中国商会在位于迪拜世博城的中阿经贸交流中心举办春节庆祝活动，中国驻迪拜总领事欧渤芊等出席。700多位在阿中资企业等中外籍员工和阿联酋当地友人济济一堂，在欢乐祥和的气氛中迎接农历乙巳新年的到来。

看电影《流浪地球2》，玩电游《黑神话：悟空》，体验书法剪纸，参与投壶蹴鞠……活动现场，中外友人一同写春联、包饺子、过大年，将首个“非遗版”春节的浓浓暖意传递到每位在阿中资企业员工的心中。

中国驻迪拜总领事欧渤芊与参与活动的外国友人一同包饺子，中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊与参与活动的外国友人一同包饺子。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为一位外国朋友学写书法，中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

图为一位外国朋友学写书法。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

此次活动由阿联酋中国商会、中国贸促会驻海湾地区代表处、中远海运（西亚）有限公司、中建中东有限责任公司、中国建材国际中东北非公司、中海油服中东公司主办，30余家在阿中资企业和香港贸发局、阿布扎比投资局、迪拜世博城等机构参与。

喜庆的舞狮表演吸引众多阿联酋当地民众欣赏，中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

喜庆的舞狮表演吸引众多阿联酋当地民众欣赏。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：刘洁妍、张悦)

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