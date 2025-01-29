人民网阿布扎比1月27日电 （记者任皓宇）当地时间1月26日，中国中央广播电视总台“春晚序曲 全球看春晚”活动阿联酋专场在阿布扎比举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄作视频致辞。中国驻阿联酋大使张益明、阿联酋国家媒体办公室总干事贾迈勒·卡比出席活动并致辞。中阿媒体界、驻阿中资机构代表及各界友好人士等近300位嘉宾出席活动。

慎海雄表示，春节，是中华民族最重要的传统节日之一，是中华文化多元交融的盛事。如今的春节正在被全世界所认知、所热爱，去年还被列入人类非物质文化遗产名录。从“中国年”到“世界年”，春节在世界文明百花丛中绽放出独特的韵味。中央广播电视总台春晚已连续举办42年，成为10多亿中国人必不可少的文化“年夜饭”，也成为全球华人共同的文化记忆和精神家园。

张益明表示，中央广播电视总台春晚是中国春节文化中不可或缺的重要组成部分，已成为一种特殊文化符号和情感寄托。春晚走进阿联酋，不仅让近40万阿联酋华侨华人感受到祖国母亲的关心和温暖，也让阿联酋民众透过春晚这个窗口，近距离了解和感知中国文化。去年是中阿建交40周年，两国合作举办了一系列文化交流庆祝活动，推动在阿联酋形成“中国热”“中国文化热”。欢迎更多的阿联酋朋友到中国去，游历大好河山、感悟中国文化。

“文化对话是一座连接各国人民的桥梁。”贾迈勒·卡比表示，春节作为中国最重要的传统节日，拥有悠久的历史和独特的魅力，象征着希望、团圆与幸福。中国中央广播电视总台在阿联酋举办“春晚序曲 全球看春晚”活动，不仅能让当地民众感受中华优秀传统文化魅力，更促进了民心相通。近年来，在阿中两国元首的战略引领下，双方在经贸、文化、媒体领域取得了丰硕合作成果，期待未来两国务实合作不断提质升级，携手共创更加美好的未来。

活动现场播放了总台春晚宣传片和大型文化节目《非遗里的中国》春节主题宣传片。总台春晚文创产品“如意春碗”“福满四季摆盘”“巳升升”等亮相活动现场，深受嘉宾喜爱。

活动上，阿拉伯艺术家表演了传统乐器乌德琴弹唱，曲调婉转悠扬、打动人心。阿拉伯青少年用中文合唱《小美满》《相亲相爱》，祝愿阿中两国友谊地久天长、历久弥新。来自中国云南昭通的非物质文化遗产传承人带来栩栩如生的剪纸艺术，旅阿华侨华人艺术家书写新春对联，为现场嘉宾送上暖心祝福。

活动现场。主办方供图

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