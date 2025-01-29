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中国驻俄罗斯大使馆举行俄罗斯友人新春招待会

2025年01月29日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科1月27日电 （记者隋鑫、肖新新）1月24日，中国驻俄罗斯大使馆举行俄友人新春招待会。张汉晖大使夫妇，俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫等出席。来自俄总统办公厅、政府等部门的70多位副部级以上政要，俄主要政党、主流媒体及各界友好人士等近1500人参加活动。

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。人民网记者隋鑫 摄

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。人民网记者隋鑫 摄

张汉晖大使向来宾致以新春问候并指出，2024年，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国式现代化迈出新的坚定步伐，全年GDP近135万亿元，比上年增长5%。前几天，习近平主席和普京总统举行视频会晤，继续引领中俄关系登高望远。今年是世界反法西斯战争胜利和联合国成立80周年。双方将以中俄关系的稳定性和坚韧性应对外部环境的不确定性，共同促进两国发展振兴，维护国际公平正义。

俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫致辞。人民网记者隋鑫 摄

俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫致辞。人民网记者隋鑫 摄

梅利尼科夫第一副主席致辞表示，近年来，俄中关系不断提质升级至历史最高水平。明年俄中两国将共同隆重庆祝卫国战争和抗日战争胜利80周年，传承鲜血凝成的伟大友谊，推动两国关系取得更大发展。

中国驻俄罗斯大使馆举行俄罗斯友人新春招待会现场。人民网记者隋鑫 摄

中国驻俄罗斯大使馆举行俄罗斯友人新春招待会现场。人民网记者隋鑫 摄

招待会现场气氛热烈友好，来自福建职业艺术学院的演出团队为在场来宾呈现了一场精彩纷呈的演出，世界中餐业联合会东北亚分会带来“行走的年夜饭”。俄各界友人在使馆欢聚一堂、品尝美食，许下新一年持续发展中俄关系的共同心愿。

(责编：崔越、张悦)

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