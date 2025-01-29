人民网阿尔及尔1月27日电 （记者郝瑞敏）当地时间1月27日，中国驻阿尔及利亚大使馆、阿尔及利亚旅游和手工业部举办仪式，欢迎春节前夕专程来阿旅游的中国游客。

阿尔及利亚民众欢迎中国游客来阿过大年。人民网记者 郝瑞敏摄

中国游客与阿民众互动。人民网记者 郝瑞敏摄

“春节，已成为全球性的节日，表达着对希望、和平与爱的美好期盼，2025年是蛇年春节，蛇在中国十二生肖中象征着‘智慧’‘勇敢’，期待阿中两国友好关系，在2025年能继续取得更大发展。在春节来临之际，我们愿与中国朋友分享这份节日的喜悦，并向你们致以新春问候。中国春节列为联合国教科文组织人类非物质文化遗产，成为世界性节日，普天同庆。”阿旅游和手工业部秘书长纳赛尔热烈欢迎中国游客到访，祝愿中国游客朋友们尽享地中海风情、古罗马遗址、大漠自然风光，在阿度过一个充实、难忘的中国年。

“中阿特殊友好，人民自然相亲，希望同胞们积极分享旅行见闻，让更多中国人了解阿尔及利亚，讲好中阿友谊故事。”中国驻阿尔及利亚大使董广利向来自祖国的亲人们送上诚挚的节日祝福。

中国来阿过大年游客与阿民众合影留念。人民网记者 郝瑞敏摄

阿尔及利亚民众着传统服饰迎接中国游客来阿过大年。人民网记者 郝瑞敏摄

中国游客来阿尔及利亚过大年。人民网记者 郝瑞敏摄

(责编：崔越、张悦)