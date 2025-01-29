人民网马尼拉1月28日电（记者樊帆）1月27日晚，菲律宾总统夫人丽莎、菲参议长埃斯库德罗做客中国驻菲使馆，共庆新春佳节。菲总统投资和经济事务顾问吴诗泽，总统中国事务特使许智钧、梅纳德，海外菲人委员会主席丹特·洪二世，外交部副部长拉扎罗、德维加，前海警司令加西亚，菲商界、媒体、华社、中资企业代表及使馆外交官参加。

中国驻菲律宾大使黄溪连向在场嘉宾致以新春祝福，他表示，中菲一衣带水，友好交往跨越千年。50年前，两国老一辈领导人超越阵营对抗，作出了中菲建交的历史性决定，鲜明的人民性构成了中菲关系的底色。中菲关系的根基由两国人民共同浇筑，中菲关系的故事由两国人民共同书写，中菲关系的未来也必将由两国人民共同创造。

黄溪连指出，两国建交以来，尽管不时经历起伏，两国关系始终保持向前发展的总体态势。中菲友好合作符合两国的根本利益和两国人民的共同愿望，双方应重温建交初心、倾听人民呼声，推动两国关系早日重回正轨、焕发新生。

菲律宾总统夫人丽莎在黄溪连大使陪同下观看中菲建交50周年图片展。人民网记者 樊帆摄

菲方嘉宾向中国人民拜年，祝贺农历蛇年新春佳节和中菲建交50周年，希望延续中菲友好关系。现场播放视频，布置图片展，回顾了中菲建交50周年历史和重要瞬间。

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