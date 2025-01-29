人民网阿布扎比1月27日电 （记者任皓宇、张志文）1月26日，由中国驻阿联酋使馆、阿联酋Miral集团主办，阿联酋中国文化中心、山东省文化和旅游厅以及阿布扎比法拉利主题公园承办的“欢乐春节”庆祝活动在法拉利公园“红剧场”隆重举行。中国驻阿联酋大使张益明、Miral集团首席执行官穆罕默德、山东省文化和旅游厅二级巡视员田延营、Miral体验集团高级副总裁吴守坚等各界人士500余人出席。

张益明在致辞中表示，每年在“中国红”和“法拉利红”喜庆氛围中与中外朋友一道迎新春、过大年，已成为一项传统。2024年，中阿双方合作举办了丰富多彩的文化和旅游活动，双边人文合作日益密切、人员往来大幅增长，希望大家在体验全球最快过山车同时感受中华文化魅力，为新的一年注入热情与活力。

穆罕默德向来宾致以新春问候，感谢中国驻阿联酋使馆、阿联酋中国文化中心长期以来对阿布扎比文旅事业支持，表示法拉利主题公园将持续打造好“欢乐春节”这一品牌庆祝活动，展现阿联酋多元包容，增进阿中人民友谊，深化两国人文交流。

现场来自中国山东的艺术家们为观众们献上了精彩的歌舞、杂技、民乐等表演，欢呼声、叫好声不绝于耳，将法拉利公园春节氛围不断推向高潮。

现场表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

现场表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

现场表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

现场表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

现场嘉宾合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：崔越、张悦)