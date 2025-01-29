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埃及希克迈特文化集团举行中国春节庆典活动

2025年01月29日09:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗1月28日电（记者黄培昭）在充满喜庆欢乐和文化多样性的氛围中，埃及希克迈特文化集团日前隆重举行庆祝2025年中国春节活动，活动吸引了800多人参加。

这一盛会是对中国最古老传统春节的庆祝，也是希克迈特文化集团2025年度主题 “汇聚世代” 的生动体现，彰显了其致力于连接中西文化桥梁、传播优秀中华文化的坚定承诺。

在开幕仪式上，多位重要嘉宾发表了精彩致辞。埃及前驻华大使希夫尼，高度评价埃中两国深厚的文化关系，并强调了此类活动在加强两国人民沟通中的重要性。

艾因夏姆斯大学孔子学院院长、埃及留华学人协会会长阿卜杜勒·阿勒教授强调促进文化合作的重要性，并肯定了学生在推动文化对话中的积极作用。

希克迈特文化集团首席执行官艾哈迈德·赛义德博士表示：“此次中国春节庆典不仅是庆祝一个伟大节日的机会，更是我们实现文化交流使命的重要体现。我们致力于通过这些活动，展示两国人民的共同价值，促进更深层次的文化理解。大量参与者更加坚定了我们要持续努力，举办更多此类活动的信念，以丰富中阿文化交流的多彩画卷。”

希克迈特语言学院院长亚拉·易卜拉欣指出：“我们一直致力于为中文学习者提供创新的教育和文化环境，我们为推动代际沟通的角色感到自豪，并期待未来举办更多活动，以进一步加强埃中两国的文化联系。”

正在参加开罗国际书展的中国作家和学者李姗姗、刘英、王臻青、刘怡等也参加了这次活动，他们在庆典仪式上发言，向参与表演的埃及学生表达诚挚的感谢。这些作家表示，他们在开罗感受到了如同在中国过春节般的温馨与喜悦，充分体验了节日的氛围。

同时，作家们对希克迈特文化集团表示特别感谢，感谢其为他们提供了这一难得的机会，让他们不仅能够亲身参与这场精彩的文化盛会，还能与埃及学生和文化人士进行深入交流。

在艺术表演活动中，各类艺术表演精彩纷呈，融合了中国传统艺术与埃及文化元素，为观众带来了耳目一新的文化体验。节目包括中国传统舞蹈、关于春节的诗朗诵，以及埃及经典歌曲《我们的太阳多么美》和《美好的事物》等的演唱。此外，精彩的中国武术表演也展示了东方艺术的力量与优雅之美。

来自东方艺术团文化中心的艺术家们献上了精彩节目，如长笛独奏《夕阳帆歌》和黄梅戏《公主出嫁》，展现了中国艺术的深厚魅力。

互动环节与文化竞赛活动还设置了丰富的互动环节，包括文化问答、传统服饰比赛和书法体验等，以寓教于乐的形式，让参与者深入了解中国文化。嘉宾们还积极参与了制作中国灯笼和学习书法的工作坊，从中体验到中国传统手工艺的独特魅力。

(责编：刘洁妍、张悦)

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