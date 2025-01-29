人民网巴黎1月28日电（记者于超凡）在南京市秦淮区人民政府与法国赛雷市政府的支持下，中国驻巴黎旅游办事处于2024年12月底至2025年2月在赛雷市奥布里城堡公园及赛雷市政厅举办赛雷秦淮灯会——“你好！中国”冬季旅游系列推广活动。

活动以“冰雪中国·欢乐春节”为主题，依托园区1000余组中国彩灯灯组，通过展示中国冰雪资源图片和“欢乐春节”巨型吉祥蛇灯组、举办中国冰雪旅游资源推介会、投放“你好！中国”灯光秀、搭建“欢乐春节”体验小屋、面向公众散发中国冰雪资源宣传折页、与法国主流媒体合作推广中国冰雪线路主题等多种形式，面向当地居民和游客介绍中国春节文化，集中展示中国的冰雪旅游的独特魅力，与法国民众共庆申遗成功后的首个中国春节。

灯会现场。中国驻巴黎旅游办事处供图

当地民众排队参观灯会。中国驻巴黎旅游办事处供图

当地时间1月25日，中国冰雪旅游资源推介会在赛雷市市政厅举办，中国驻巴黎旅游办事处主任张郝淼、赛雷市市长米歇尔·拉科斯特、副市长玛丽亚·拉孔贝，以及当地旅游机构、媒体代表和公众约40人出席了活动。

米歇尔·拉科斯特在致辞中回顾了前不久结束的中国南京之旅，表示感受到了中国深厚的历史底蕴和人民的热情好客，图片展更是让他感受到中国丰富的冬季旅游资源，十分期待再次访华感受中国的自然风光和独特的冰雪文化魅力。张郝淼在致辞中介绍了“你好！中国”冬季旅游系列推广活动和中国面向法国公民推出的30天免签政策实施情况，期待在即将到来的中国蛇年加强与法国旅游业界的沟通与联系，邀请更多法国民众来华欣赏中国冬季旅游的独特魅力。

向法国嘉宾介绍图片展。中国驻巴黎旅游办事处供图

参会嘉宾参观了现场布置的30张精心制作的中国冰雪旅游资源图片，这些图片汇集了中国各地区的冬季胜景，展现了北京故宫雪景、哈尔滨冰雪大世界、吉林雾凇、辽宁千山、四川雪地熊猫、新疆天山雪景和内蒙古传统那达慕活动等中国丰富的冰雪资源和独特的地域文化。与会嘉宾对中国冰雪旅游的多样性和独特性给予高度评价。活动期间，图片展在赛雷市政府大厅持续面向当地法国民众展出。

赛雷市位于法国南部，毗邻图卢兹、马赛以及西班牙巴塞罗那等都市圈，“你好！中国”冬季旅游系列推广活动横跨圣诞节、元旦及中国新年，预计将吸引20万本地民众及游客现场参与。

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