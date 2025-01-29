人民网华沙1月27日电（记者禹丽敏）当地时间1月27日，我驻波兰使馆和华沙社会人文大学、中国学生学者联谊会共同举行“蛇启新岁 共谱华章”2025年全波留学生新春联欢晚会暨中波青年友谊之夜音乐会，在波中国学生学者以及波兰师生代表400余人参加，共庆蛇年春节。

驻波兰大使孙霖江出席活动，向中波嘉宾致以新春的问候和美好的祝福，并现场向在波中国留学生发放春节暖心包。孙霖江表示，2024年是中波建交75周年，在元首外交引领下，中波全面战略伙伴关系迈上新台阶，各领域务实合作深入开展。他勉励两国青年加强交流、互学互鉴，做中波友好征程的领跑者、推动者，为两国关系的美好未来贡献积极力量。

华沙社会人文大学副校长格鲁什琴斯卡对春节申遗成功表示祝贺。她表示，包括春节文化在内的中国传统文化越来越受到波兰民众的欢迎和喜爱，学校将积极开设中国研究相关专业，推动中文教学和中国文化传播，继续深化与中国的交流合作。

晚会在大梦想民乐队的《喜洋洋》和中国留学生芳华合唱团的小合唱《上春山》中拉开帷幕，钢琴小提琴协奏曲《春天》、二重唱《难忘茉莉花》、傣族舞《雨夜》、独唱《苹果香》表达留学生们对新春的期待和美好祝愿；独唱《向往》、《美丽中国》《锦瑟》、古筝琵琶合奏《龙腾》、四重唱《灯火里的中国》抒发了海外学子对祖国和亲人的热爱和思念，深情歌颂祖国的发展成就。歌舞表演《神话》、独舞《簪花引》、旗袍汉服秀《蝶锦簪》、钢琴独奏《平湖秋月》《浏阳河》充分展示了中华传统文化的博大精深和独特魅力。晚会在四重唱《灯火里的中国》中圆满落幕。晚会上，还播放了春晚宣传片，波兰师生围绕中国年、生肖文化、过年传统等进行主题演讲。

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