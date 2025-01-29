人民网旧金山1月27日电 （记者邓圩，实习生李鑫江）当地时间1月26日，为庆祝中国农历新年，旧金山海外抗日战争纪念馆举办了一场舞龙舞狮为主题的庆祝活动，吸引众多当地居民与游客参与，共同感受中国传统文化的独特魅力。

中国驻旧金山总领馆副总领事宋国选致辞。实习生李鑫江摄

活动在热烈的掌声和欢呼声中拉开帷幕，舞龙舞狮表演伴随着铿锵的锣鼓声点燃全场。舞者动作灵活，展现了力量与美感，赢得观众的阵阵喝彩。随后，现场呈现了一系列精彩纷呈的文化展示与互动环节，盛唐舞蹈表演带领观众穿越时光，领略大唐盛世的辉煌；以孙悟空为主题的创意演绎则通过生动有趣的表演引得观众笑声不断，掌声此起彼伏。活动中还特别安排了书法互动环节，教授美国观众学习书写“福”字，感受中国新年的福气与美好愿景。主持人通过幽默的互动与讲解，深入解析中国传统文化的深远意义。

中国驻旧金山总领馆副总领事宋国选到场致辞，他称赞海外抗日战争纪念馆在历史教育和中美友谊中的重要意义。他还特别提到，前不久春节申遗成功，并鼓励大家继续弘扬中国传统文化。

活动现场。实习生李鑫江摄

活动现场。实习生李鑫江摄

整场活动在热闹温馨的气氛中圆满结束。活动由海外抗日战争纪念馆理事赵湘君策划，她表示，希望通过这样的庆祝活动，传承春节文化，让更多人，特别是年轻一代，更深入地了解春节的传统与意义。

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