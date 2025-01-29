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波兰举行奥斯威辛集中营解放80周年纪念活动

2025年01月29日09:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙1月27日电（记者禹丽敏）当地时间1月27日，波兰举行奥斯威辛集中营解放80周年纪念活动。多国领导人及大屠杀幸存者等出席纪念活动。

波兰总统杜达当天在活动现场表示，“今天，我们是记忆的守护者”，他强调世界不能允许这样的人类灾难再次发生。

杜达表示，“今天，在曾经是德国集中营旧址的奥斯威辛博物馆内，将举行仪式缅怀110万各族人民，主要是犹太人，还有波兰人、俄罗斯人、罗姆人以及来自欧洲各地的许多民族的人民，他们在这里遭受苦难，在这里被杀害。”

2005年，联合国决定将每年1月27日定为“国际大屠杀纪念日”。杜达说，来自世界各地的代表来到波兰参加纪念活动，希望通过这段记忆，世界将永远不会允许这样的人类灾难发生。

游客参观奥斯威辛集中营博物馆。人民网记者 禹丽敏摄

游客参观奥斯威辛集中营博物馆。人民网记者 禹丽敏摄

纪念活动当天，大约50名大屠杀幸存者重返集中营遗址，在当年处决犹太人的死亡之墙前献花和摆放蜡烛。目前仅存的幸存者大多已经90多岁，这可能是他们最后一次能够亲自参加纪念活动。奥斯威辛-比克瑙博物馆和纪念馆发言人萨维奇说：“我们所有人都清楚，这是最后一个具有里程碑意义的周年纪念日，我们可以看到一群幸存者出现在现场。”

奥斯威辛-比克瑙集中营是第二次世界大战期间纳粹德国建立的最主要的集中营和灭绝营之一，位于波兰南部城市克拉科夫市西南60公里的小镇奥斯威辛。

被任命为集中营指挥官的纳粹军官鲁道夫·赫斯（Rudolf Höss），将“劳动让你自由”（Arbeit Macht Frei）这一口号带到了奥斯威辛。这句口号至今仍悬挂在奥斯威辛集中营囚犯营的入口处。人民网记者 禹丽敏摄。

被任命为集中营指挥官的纳粹军官鲁道夫·赫斯，将“劳动让你自由”（Arbeit Macht Frei）这一口号带到了奥斯威辛。这句口号至今仍悬挂在奥斯威辛集中营囚犯营的入口处。人民网记者 禹丽敏摄

80年前的今天，苏联红军解放了奥斯威辛-比克瑙集中营，当红军抵达该集中营时，仅剩7000名幸存者。据估计，约有110万人在奥斯威辛集中营被杀害，其中大部分是犹太人。奥斯威辛集中营现如今已成为一个纪念馆和博物馆，被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

游客参观奥斯威辛集中营博物馆，入口处图片记录1945年1月27日场景。人民网记者 禹丽敏摄

游客参观奥斯威辛集中营博物馆，入口处图片记录了1945年1月27日的场景。人民网记者 禹丽敏摄

(责编：刘洁妍、张悦)

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