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“欢乐春节”点亮京都 共庆首个“非遗版”春节

2025年01月29日09:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京1月27日电 （记者朱玥颖）日前，一场充满浓郁中国年味的体验活动——“欢乐春节·福满万福”在京都的日本国宝万福寺大雄宝殿前热闹开场，为日本民众带来了一次别开生面的春节文化体验。

活动当日，万福寺大雄宝殿前一派喜庆景象：福字灯笼和各种红色装饰物随处可见，走廊上随风飘动的还有丰富有趣的灯谜。但最抢眼的还是大雄宝殿正前方的一对“欢春吉祥蛇”蛇灯和一整面福字墙。活动开始，由黄檗宗大本山万福寺管长近藤博道猊下挥毫书写“福”字，为现场观众送上新春祝福。随后现场民众也纷纷写下属于自己的“福”字，并将其挂在福字墙上，共同打造出一幅“福满万福”的作品。

中国驻大阪旅游办事处供图

中国驻大阪旅游办事处供图

除了写福字，猜灯谜、蹴鞠等经典民俗也吸引了大批民众参与。游客们通过参与民俗体验集齐福卡，还能兑换套圈的机会。在套圈区，为了赢取“吉祥蛇”、熊猫玩偶、飞机模型等各类奖品，男女老少全家上阵，现场欢声笑语不断。没有套中也无需遗憾，在满满的红包墙前还可以再次挑战运气，其中“吉祥蛇”的胸针、台历、盲盒、对联、提灯等“欢春春节”品牌周边产品大受欢迎。

中国驻大阪旅游办事处供图

中国驻大阪旅游办事处供图

中国驻大阪旅游办事处供图

中国驻大阪旅游办事处供图

活动现场还带来了多种地道美食与饮品。中国时下最流行的围炉煮茶体验区成为活动一大亮点，人们围坐炉边，品尝一杯茗茶和小食，享受冬日里的惬意。旁边的3D打印糖人机也吸引了不少眼球，大小朋友们纷纷驻足围观，迫不及待地等待品尝。春节的美味更是不能缺少饺子和汤圆，热腾腾刚出锅的水饺与芝麻汤圆香气四溢，给现场观众带来美味和浓浓暖意。

中国驻大阪旅游办事处供图

中国驻大阪旅游办事处供图

中国驻大阪旅游办事处供图

中国驻大阪旅游办事处供图

本次“欢乐春节·福满万福”活动，吸引了近千名日本民众参与，不仅给日本民众带来一场沉浸式的春节体验，也是一次对多元文化共存与交流的积极探索，展现了中日两国民众对于欢乐祥和的共同追求。春节作为全人类共有的文化财富，正在通过这样的形式传播到世界的各个角落。

(责编：刘洁妍、张悦)

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