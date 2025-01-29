人民网罗马1月28日电 （记者谢亚宏）塞尔维亚诺维萨德大学孔子学院近日举办“金蛇贺岁，喜迎新春”春节联欢活动。诺大孔院副理事长帕夫勒·塞克鲁什、诺大孔院中外方院长、诺大孔院各合作教学点负责人、师生代表及各界人士200余人出席了此次活动。

活动内容丰富多彩，精彩纷呈。春节知识介绍及问答让来宾了解了中国的年文化；中文歌曲《桃花朵朵开》表达迎春的喜悦；小提琴演奏《茉莉花》，满含中国韵味；藏族舞蹈《春日呼唤》带来青藏高原独特的魅力。社会各界参与者们竞答、剪纸、投壶、品茶、写祝福语，感受浓浓中国风与节日情。发红包送祝福、享受中国美食将本次春节文化活动推向高潮，活动在一片欢声笑语中落下帷幕。

为迎接2025年蛇年春节，诺维萨德大学孔子学院在本部及各下属教学点举办了十余场丰富多彩的蛇年春节系列活动。塞尔维亚国际政治与经济研究所1月24日举办的2025年“金蛇呈祥，共贺新春”春节活动拉开了诺大孔院春节系列活动的序幕。诺大孔院孔子课堂卡尔洛夫茨语言高中及下属教学点诺维萨德市图书馆、苏博蒂察、佩特罗·库茨米亚克学校等相继举办了线上线下蛇年春节文化活动。塞尔维亚国家电视台等多家媒体对诺大孔院的春节文化活动进行了现场采访与报道。

诺大孔院举办的蛇年春节系列活动，让中塞人民共聚一堂、同庆中国新年，为塞尔维亚民众提供了解和体验中国文化的窗口，进一步加深中塞两国人民的相互理解和友谊，提高了诺大孔院在塞尔维亚的美誉度和影响力。

学员表演小提琴演奏《茉莉花》。 苗晓东摄

合作教学点负责人合影。苗晓东摄

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