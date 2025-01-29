新华社莫斯科1月28日电（记者刘恺）俄罗斯总统普京28日在回答俄罗斯电视记者扎鲁宾提问时说，在未来与乌克兰的可能谈判中，俄将达成符合自身利益的结果。

扎鲁宾在社交平台发布的视频显示，普京强调，俄方不反对与乌克兰的任何人进行谈判，但最终签署文件将是一个非常严肃的问题，应该确保俄罗斯和乌克兰长期安全。他表示，俄罗斯与乌克兰签署的文件不能出现任何纰漏，一切都必须非常精确。

普京认为，根据乌克兰宪法，乌克兰总统即使是在国家处于战时状态下也无权延长自己的任期，能够延长总统任期的只有乌克兰最高拉达（议会）。鉴于泽连斯基是“非法”总统，他无权代表乌克兰与俄罗斯签署任何文件。

普京指出，如果乌克兰方面不取消泽连斯基此前签署的禁止与俄罗斯谈判的法令，即便现在开展与乌克兰的谈判，谈判也将是非法的。他认为，乌克兰可以找到合法途径取消该法令，根据乌克兰宪法，这项工作可以由乌克兰最高拉达主席来完成，但俄方目前没有看到乌方表现出相关意愿。

泽连斯基2019年5月就任乌克兰总统，任期至2024年5月。乌克兰危机于2022年春全面升级后，乌克兰因国家进入战时状态未如期举行原定于2024年3月的新一届总统选举。

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