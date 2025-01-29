新华社大马士革1月28日电（记者程帅朋 冀泽）由叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”28日在社交媒体发表声明说，土耳其过去两天轰炸叙北部三处地点，造成14名平民丧生、29人受伤。

声明说，一架土耳其无人机28日轰炸了叙北部阿勒颇省萨林市一处市场，造成8名平民丧生、20人受伤，其中部分人伤势严重。此外，土耳其还轰炸了叙北部另外两处地点，造成包括3名儿童在内6名平民死亡、9人受伤。

另据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”消息，土耳其28日除轰炸萨林市中心的市场外，还对阿勒颇省东部多处地点发动空袭，“叙利亚民主力量”则袭击了土耳其军队的一些阵地。

土耳其方面对此尚无回应。

“叙利亚民主力量”目前控制叙东部和北部大片土地，包括叙主要产油区和产粮区。去年12月叙政局剧变后，“叙利亚民主力量”和土耳其支持的“叙利亚国民军”在阿勒颇省东部的曼比季市附近不断发生交火，土耳其也不时轰炸叙境内目标。

(责编：崔越、刘洁妍)