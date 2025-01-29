新华社贝鲁特1月28日电（记者谢昊）黎巴嫩看守总理米卡提28日强烈谴责以色列当晚对黎巴嫩南部城市奈拜提耶发动两次袭击。

米卡提当天致电黎以停火监督委员会主席、美国将军贾斯珀·杰弗斯说，袭击侵犯了黎巴嫩主权，公然违反停火安排和联合国安理会第1701号决议的规定。他呼吁停火监督委员会采取坚定立场，保证以色列按照国际法实施停火。

黎巴嫩公共卫生部说，以色列28日晚对奈拜提耶的袭击已造成24人受伤。此外，以色列对黎南部其他地区连续3天的袭击已造成25人死亡、160人受伤。

自26日以来，大批黎巴嫩人绕过黎巴嫩军队的检查站和以色列设置的障碍，乘车或步行返回家园，但遭到以军袭击。黎巴嫩公共卫生部26日说，以军针对试图返回黎巴嫩南部的黎巴嫩人群开火，造成11人死亡、83人受伤。

黎以停火协议于2024年11月27日生效。根据协议，黎巴嫩真主党及所有黎武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以方停止对黎境内的军事打击。以军将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，黎军队和国内安全部队将是被授权在黎南部携带武器或部署部队的实体。美国白宫本月26日宣布，由美方监督执行的黎以停火协议截止日期从当天延长至2月18日。黎巴嫩看守政府随后同意停火协议延长至2月18日。

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