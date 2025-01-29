新华社联合国1月28日电（记者施春）联合国秘书长发言人迪雅里克28日说，联合国已收到美国退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》的正式通知，退约将于明年1月27日生效。

迪雅里克当天在例行记者会上说，美国已通知作为保存方的联合国秘书长，美国于今年1月27日退出《巴黎协定》。根据《巴黎协定》第28条第2款，美国退出该协定将于2026年1月27日生效。

迪雅里克表示，联合国重申对《巴黎协定》的承诺，并支持一切旨在将全球气温升幅限制在1.5摄氏度之内的努力。

美国总统特朗普20日就任当天签署行政令，宣布美国将再次退出《巴黎协定》。

2015年，联合国气候变化大会达成《巴黎协定》，成为全球应对气候变化的重要成果。2017年6月，时任美国总统特朗普宣布美国将退出《巴黎协定》。2020年11月4日，美国正式退出该协定。此举遭到美国国内和国际社会的广泛批评。2021年1月20日，拜登就任美国总统首日签署行政令，宣布美国将重新加入《巴黎协定》。同年2月19日，美国正式重新加入《巴黎协定》。

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