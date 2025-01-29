赵希源

祥龙辞旧，瑞蛇迎新。春节期间，远在欧洲西端的“翡翠岛国”爱尔兰也弥漫着浓厚的节日气氛。首都都柏林连续第十八年举办农历新年庆典活动，利菲河沿岸再次亮起了“中国红”。都柏林、科克、戈尔韦等地民众结伴而行，饶有兴致地参与“中国文化嘉年华”“迎春酒会”“中国美食品鉴”等活动。贴春联、品佳茗、着汉服、画糖画……爱尔兰民众以多种形式感受春节，领略中国文化。中国驻爱尔兰大使馆举办新春招待会、“欢乐春节”等庆祝活动，爱尔兰各界友好人士和华侨华人等欢聚一堂，共庆佳节。

中爱两国人民友好交往源远流长。两国有着相似的历史遭遇，双方在许多重大问题上有相同或相近看法，两国人民是好朋友。1979年建交以来，两国秉持相互尊重、平等相待、互利共赢精神推动双边关系健康稳定发展，各领域交流合作成果丰硕。

在两国元首战略引领和共同推动下，中爱互惠战略伙伴关系稳健发展，政治互信不断增强。2024年，两国共同庆祝建交45周年。中爱发展理念相近、利益契合，都把彼此看作重要伙伴和发展机遇，持续增进相互理解和信任，在完善全球治理、维护多边主义、倡导自由贸易、应对气候变化等方面具有相同或相近立场，在联合国等多边框架内积极沟通协调。

中爱务实合作提质增效，两国合作潜力巨大、前景广阔。中国是爱尔兰在亚太地区最大贸易伙伴。2024年双边贸易额约234亿美元，其中中国出口52.6亿美元，从爱尔兰进口181.6亿美元。约40家中资企业在爱尔兰投资运营，为当地创造大量就业岗位，促进互利合作。去年4月，爱尔兰作为主宾国参加了第四届中国国际消费品博览会，威士忌、乳制品、草饲牛肉等优质产品受到中国消费者青睐。

中爱人民之间的交往和友谊为两国关系发展提供源源不断的动力。中爱都拥有悠久历史和灿烂文化，爱尔兰的文学、戏剧和音乐在中国广受欢迎。随着中文纳入爱尔兰高考选考科目，越来越多的爱尔兰人开始学习中文和中国文化。为便利两国人员往来，中方去年3月对爱尔兰持普通护照人员试行免签政策，许多爱尔兰民众纷纷踏上“说走就走”的中国之旅，实地领略壮美中国，感受中国人民的热情和友好。

中国正在推进新一轮改革开放进程，以中国式现代化发展助力世界现代化。中爱在经贸投资、绿色发展、科技创新等领域互利合作大有可为。新的一年，中国将继续同爱尔兰携手合作，落实两国元首达成的重要共识，推动中爱互惠战略伙伴关系不断取得新成果，持续造福两国和两国人民。

（作者为中国驻爱尔兰大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月29日 02 版）

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