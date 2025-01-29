——习近平主席回赠美国友人新春贺卡汇聚浓浓暖意

艾奥瓦州马斯卡廷是一座见证了习近平主席同美国人民多年情谊的“友谊之城”。

1月27日，习近平主席向美国艾奥瓦州友人回赠新春贺卡，致以节日祝福，寄语中美人民“共同续写两国人民友好故事”。

笺暖情长。美国友人兰蒂告诉记者，收到相识四十载老友的新春祝福“实在太棒了”，“这段友谊对我们意义重大，从1985年延续至今，真是了不起”。

从“邦尼街2911号”到“中美友谊屋”

马斯卡廷位于密西西比河畔，有“珍珠城”之称。入夜后，沿河灯光如珠链般闪烁，小城道路起起伏伏。有的沿街人家门廊两侧挂起彩灯，窗里透出温暖灯光。

在这里，一群老友刚刚收获了一份来自习近平主席的温暖祝福。“大家都很高兴！”艾奥瓦州友好委员会董事会成员卢卡·贝隆说，“这份跨越40年的友谊是如此美妙。”

此前，贝隆同其他艾奥瓦州友人德沃切克、兰蒂、前美国驻华大使布兰斯塔德夫妇、世界粮食奖基金会前主席奎因，以及艾奥瓦州参与“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”倡议访华的师生和家长代表等58人，联名向习近平主席致新春贺卡。他们在贺卡中忆及习近平主席1985年首次访问艾奥瓦州的情景，向习近平主席致以蛇年新春祝福。

“我40年前到访美丽的艾奥瓦州，受到你们的热情接待，至今记忆犹新。”习近平主席在回赠的贺卡中写道。

“对我来说，他们就是美国。”习近平主席曾如此形容自己首次访美时同美国人民交流交往的难忘经历。1985年，时任河北省正定县委书记的习近平率团访问马斯卡廷，兰蒂、贝隆等人参与了接待工作，双方结下深厚友谊。2012年，时任国家副主席的习近平再次访问马斯卡廷，同当地友人欢聚叙旧。用兰蒂的话说：“他依然记得当年发生的每一件事，与老朋友们有聊不完的话。”2023年11月，习近平主席在旧金山出席美国友好团体联合欢迎宴会并发表演讲，再次动情回忆首次访美的经历。宴会开始前，习近平主席会见美国友好人士代表，与兰蒂等人亲切地拉家常、叙友情。

“我同中国的关系已如亲朋好友。”兰蒂说，她通过贺卡再次向习近平主席表达了对这段四十载友谊的珍视，正是这段多年来的友好往来让她亲身感受并认同“国之交在于民相亲”的理念。

习近平主席在旧金山的演讲中忆及一个暖心细节，1985年访问艾奥瓦州时住在德沃切克夫妇家中，“我还记得门牌号是邦尼街2911号”。“邦尼街2911号”如今已成为一家小型纪念馆，有个更令人熟悉的名字——“中美友谊屋”。德沃切克夫妇的儿子盖瑞也参与了此次致送贺卡：“习近平主席一直珍藏着对40年前访问艾奥瓦州的回忆，这让我们倍感温暖，我们也格外珍视同中国的友谊。”

“习近平主席一次次亲切回忆起40年前在艾奥瓦州受到的热情接待，并将延续40年的互动往来视为人民友好交往的典范，这让我们倍感荣幸、激动和欣慰。”贝隆对记者说，“历久弥新的友谊最有意义，最为珍贵。”

“祝愿习近平主席和全体中国人民蛇年快乐，愿我们共同收获幸福、健康与繁荣。”贝隆说。

从“做伙伴、做朋友”到“相互成就、共同繁荣”

习近平主席在贺卡中表示，中美两国拥有广泛共同利益和广阔合作空间，可以成为伙伴和朋友，相互成就、共同繁荣，造福两国、惠及世界。

兰蒂对此深感认同，期待美中双方能够“共同努力、相互学习，面对面交流、加强合作并求同存异”，期待美中关系为“我们共同生活的地球家园增添正能量”。

贝隆说：“美中两国需要且必须成为伟大的合作伙伴与朋友，这对双方以及全世界都有益。”

“美国和中国作为世界大国，应该为了全人类的福祉而和平共处、携手合作。”德沃切克说。

奎因曾在艾奥瓦州同河北省缔结友好省州关系中发挥了积极作用。无论是2012年参加马斯卡廷的聚会，还是2023年在旧金山聆听演讲，奎因对习近平主席阐述的中美关系发展之道都有强烈共鸣。

“习近平主席强调中美应该做伙伴、做朋友。这是一个对美中两国乃至全世界都非常重要的答案。”奎因说，自己的一个新年愿望就是“美中能够做伙伴，而非对手”，双方能携手“传承1985年友好访问的宝贵遗产”。

中美关系的基础在民间。奎因认为，习近平主席对中美关系的期待，在美国各界有着广泛共识。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，习近平主席身体力行，致力于为中美关系注入稳定性。习近平主席以自己1985年访问美国的例子，生动阐释了“中美两国可以相互成就、共同繁荣”。

从“多走动、多交流”到“5年5万”

蛇年新春前夕，艾奥瓦州师生和家长代表在贺卡中感谢习近平主席提出“5年5万”倡议，分享访华感受，期待再次到访中国。习近平主席在回赠贺卡中给予温暖鼓励：“希望两国人民多走动、多交流，共同续写两国人民友好故事，为中美关系发展作出新贡献。”

来自马斯卡廷的年轻学子是参与“5年5万”倡议的首批美国青少年。

在2023年11月的旧金山演讲中，习近平主席宣布，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。兰蒂此后致信习近平主席，希望马斯卡廷的学生也能参与这一计划。习近平主席复信表示欢迎。

龙年元宵节，在复信马斯卡廷中学访华代表团学生并回赠新春贺卡时，习近平主席向当时结束访华不久的美国年轻人讲起了自己的1985年访美之行，“热情友好的美国人民给我留下了难忘的印象”，并相信访华之旅让年轻人们“对中国和中国人民也会有更直观、更深入的了解”。

“这一倡议彰显了习近平主席的远见卓识和为推动两国关系改善所作的巨大努力。”贝隆告诉记者，2024年有200余名艾奥瓦州青少年参加了“5年5万”倡议，有机会亲身感知中国和中国文化，探索共同兴趣、了解彼此不同、发展新的友谊，“这有利于消弭国家间可能存在的误解和分歧”。

兰蒂在贺卡中特意向习近平主席发起的“5年5万”倡议表达感谢，称这一倡议“把我们的年轻人从马斯卡廷带到了中国”。“年轻人是我们的未来。”她对记者说，“这一倡议是在让人民引领时代的潮流。”

这位参与中美友好事业数十载的老人希望告诉年轻一代：“我们彼此虽有不同，但可以成为真正的朋友。”

“这将是马斯卡廷非常忙碌的一周。”兰蒂说，庆祝蛇年新春、中美青少年交流等活动将轮番登场，“见见老朋友，结交新朋友，我真是每一分钟的活动都不想错过”。

（新华社美国马斯卡廷1月27日电 记者徐剑梅、孙浩、乔继红）

《 人民日报 》（ 2025年01月29日 02 版）

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