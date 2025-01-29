——习近平总书记在春节团拜会上的讲话在我驻外机构人员、维和部队官兵、留学人员中引发热烈反响

在2025年春节团拜会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，深刻总结过去一年中国很不平凡的发展历程、令人鼓舞的发展成绩，着眼于实现中国式现代化的宏伟目标，对做好2025年工作提出殷切期望。习近平总书记重要讲话在我驻外机构人员、维和部队官兵、留学人员中引发热烈反响。大家纷纷表示，习近平总书记的重要讲话温暖有力、振奋人心。新的一年，大家将踔厉奋发、拼搏奉献，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而不懈奋斗，为维护世界和平稳定、促进人类发展进步注入更多正能量。

“祖国取得的非凡发展成就让我们倍感光荣和自豪”

中国驻西班牙大使馆参赞田耕表示，习近平总书记的讲话凝心聚力、鼓舞斗志，“身处外交一线，我们更加感到使命在肩、任重道远。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指引，踔厉奋发、笃行不怠，为深入推进中国特色大国外交、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。”

中国驻阿联酋大使馆参赞李晓东说：“我们将立足本职、勇担使命，推动中阿全面战略伙伴关系向更高水平迈进，更好促进两国共同发展、造福两国人民，为‘全球南方’团结合作贡献更多力量。”

过去一年是中俄文化年开启之年，中俄人文交流持续深入，不断增进两国人民“心联通”。“聆听习近平总书记的讲话，我们倍感责任重大、使命光荣。新的一年，我们将锐意进取、开拓创新，积极践行全球文明倡议，不断加强中俄人文交流合作，进一步夯实双边关系发展的民意基础。”中国驻莫斯科旅游办事处主任、莫斯科中国文化中心副主任王睿表示。

“祖国取得的非凡发展成就让我们倍感光荣和自豪，也有力增强了中华文化感召力。”罗马尼亚布加勒斯特大学孔子学院中方院长苏宇表示，孔子学院教师将以更高质量的教育合作为中罗文化交流和友好往来搭建更多新平台，助力提升中华文化影响力。

“以实际行动诠释人类命运共同体理念”

“习近平总书记的讲话令我们备受鼓舞、充满干劲。”中国驻里约热内卢总领事田敏表示，新的一年，总领馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实好中巴两国元首达成的重要共识，为加快两国发展战略对接担当尽责，为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体添砖加瓦，更好服务两国现代化进程。

60多年来，一代又一代中国白衣天使远赴他乡、接续奉献，用精湛医术生动诠释“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神。第三十四期中国援桑给巴尔医疗队队长陈炜表示，自去年赴坦桑尼亚桑给巴尔开展援外工作以来，医疗队牢记使命、恪守职责，积极为当地民众提供医疗服务。“我们将继续发扬中国医疗队精神，努力提升当地医疗卫生服务水平，为当地培养医疗人才，服务中非卫生合作，增进中非人民友谊，以实际行动诠释人类命运共同体理念。”

中国留俄学生总会主席强翀表示，习近平总书记的讲话坚定了留学人员投身祖国发展事业的信心和决心。海外青年学子一定不负党和国家的培养和期待，珍惜韶华、刻苦学习，努力用所学知识报效祖国、服务人民，把青春之志融入强国建设、民族复兴伟业之中。

“习近平总书记的讲话勉励海外学子奋发图强、学成报国。”波兰波兹南亚当·密茨凯维奇大学留学生刘尉伊表示，“海外青年学子将继续心系‘国家事’、肩扛‘国家责’，努力学有所成、建设祖国，用所学服务国家和人民，不断为强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。”

“为促进世界和平发展贡献更多中国力量”

“习近平总书记的讲话饱含力量，令人倍感振奋。”中国驻埃及大使馆公使衔参赞朱晓钟表示，在两国元首战略引领下，中埃进一步弘扬传统友谊，互利合作不断深入。“我们将继续落实好中埃两国元首重要共识，推动双边关系朝着构建面向新时代的中埃命运共同体的更高目标不断迈进，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献力量。”

中国海军第四十六批护航编队干事张大禹刚刚完成亚丁湾、索马里海域护航等任务返回祖国。此次任务历时339昼夜，编队累计航行16万余海里，航迹跨越亚非欧三大洲，有力维护国际海上贸易通道安全和地区和平稳定。他表示：“习近平总书记的讲话激励人心、催人奋进。我们将不负党和国家重托，履行好使命责任，为促进世界和平发展贡献更多中国力量。”

“习近平总书记的讲话激励我们增强使命担当。”中国第十五批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队分队长王艳辉表示，中国维和部队官兵高标准完成各项任务，受到联合国和当地民众的高度赞誉。“我们定将继续履行好维和使命，以实际行动践行全球安全倡议，为维护地区和平稳定作出更多贡献。”

中国国家电网巴西电力CPFL公司董事长陈道彪表示，共建“一带一路”朝着更高质量、更高水平发展，有力促进共建国家共同发展，增进当地民众福祉。“我们将再接再厉，通过加强中巴能源技术合作，助力当地经济发展和民生改善，为推进高质量共建‘一带一路’走深走实、推动构建中巴命运共同体贡献力量。”

中国电建集团国际工程有限公司副总经理兼欧亚区域总部总经理刘绍泉表示，习近平总书记的讲话鼓舞海外建设者砥砺奋进，取得更大成绩。“我们将以蛇行千里的劲头，迎难而上、干字当头，以中国速度、中国质量完成好共建‘一带一路’项目，更好展现中国技术、中国标准的先进性和稳定性，为当地带去更多发展振兴的机遇和希望。”

“习近平总书记的讲话极大增强了我们奋进新征程、建功新时代的信心。”中国港湾中东区域管理中心总经理杨志远表示，“作为海外共建‘一带一路’项目的参与者和建设者，我们将继续脚踏实地、埋头苦干，统筹推进‘大基建’与‘小而美’项目建设，促进区域经济社会发展，巩固深化中阿传统友谊，助力中阿命运共同体建设跑出加速度。”

（本报莫斯科、马德里、内罗毕、华沙、里约热内卢、迪拜、罗马、开罗、巴黎1月28日电 记者肖新新、隋鑫、许海林、黄炜鑫、禹丽敏、陈一鸣、管克江、任皓宇、邹松、谢亚宏、黄培昭、尚凯元）

《 人民日报 》（ 2025年01月29日 02 版）

(责编：牛镛、曹昆)