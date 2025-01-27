人民网记者 简承渊

牌楼是中国建筑文化的独特景观，是由中国文化诞生的特色建筑，也是中国特有的建筑艺术和文化载体。

为了庆祝泰国哇集拉隆功国王六循（72岁）寿辰和中泰建交50周年，由泰华社团等各界人士参与筹资兴建的曼谷中国城崇圣牌楼正式落成。中国政府为共襄盛举，为两座牌楼各捐赠一组汉白玉石雕。两座牌楼位于贯穿曼谷中国城的石龙军路。

曼谷中国城崇圣牌楼。人民网记者 简承渊摄

“牌楼非常漂亮，上面图案包含中泰两国文化元素，比如有大象与狮子，牌坊中间的字体一面是中文，一面是泰文。”一位来此观看牌楼的曼谷市民告诉记者，她和老伴是专门过来参观牌楼的，“我们非常喜欢中国文化，尤其中国的音乐、舞蹈、建筑，泰国也有自己的独特的文化，但是两者是相通的，中泰文化相互融合，共同繁荣发展。”她指着马路两旁挂着的灯笼说，圆形灯笼是中国的，但方形灯笼是泰国清莱府生产的，放在一起一样的很好看。此刻，顺着她手指的方向，一排排红灯笼亮了起来，霎那间整个街道喜气洋洋。

曼谷中国城崇圣牌楼。人民网记者 简承渊摄

夜幕降临，牌楼揭幕仪式正式开启，马路两边站满了前来观看的嘉宾。随着礼宾队音乐响起，泰国国王哇集拉隆功和王后素提达为曼谷中国城崇圣牌楼揭幕。

动听的旋律、翩翩起舞的舞者、欢呼的人群、五颜六色交织的灯光、无人机组成的中国龙在牌楼上方游动……牌楼下充满着祥和之气，中泰友谊地久天长。

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