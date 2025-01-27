人民网阿布贾1月27日电 （记者姜宣）当地时间25日，由中国驻尼日利亚大使馆、尼日利亚艺术文化旅游和创意经济部、北京市文化和旅游局联合主办，尼日利亚中国文化中心、北京市海外文化交流中心、尼日利亚国家艺术团承办，尼日利亚中国总商会协办的2025年尼日利亚“欢乐春节”庙会在尼日利亚中国文化中心成功举办。中国驻尼日利亚大使于敦海、尼日利亚联邦艺术文化旅游和创意经济部执行常秘拉法尔、北京市文化和旅游局副局长徐振涛以及多国驻尼使节、尼社会各界代表、在尼华侨华人等2000余人参加活动。

于敦海在致辞中向长期以来支持中国经济社会发展的各界朋友表示感谢，向在尼华侨华人表示慰问。他说，今年是春节申遗成功的第一年，“中国年”已经成为“世界年”；同时，今年也是《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》的开局之年，中方愿同尼方落实两国元首会晤和中非合作论坛北京峰会成果，拓宽各领域交流与合作，推动构建中尼命运共同体。

来自北京舞蹈学院的青年艺术家表演中国传统舞蹈。尼日利亚中国文化中心供图

拉法尔感谢中国在各个领域向尼日利亚展示的善意，借蛇年春节之机，向中国人民致以最热烈的祝贺。他说，尼日利亚联邦艺术文化旅游和创意经济部将积极促进尼中文化交流，加强两国间文化和旅游领域务实合作。

中尼艺术家联合演奏歌曲。尼日利亚中国文化中心供图

徐振涛表示，北京是拥有三千多年建城史和八百多年建都史的历史文化名城，是世界上拥有世界文化遗产数量最多的城市，欢迎朋友们到北京走一走、看一看，去感受厚重的历史文化。

中尼武术爱好者表演中国功夫。尼日利亚中国文化中心供图

本次庙会以“中国年，在一起”为理念主线，精心设计了“文艺演出”“非遗展示”“美食广场”“文旅推介”“助兴演出”“游戏互动”等六个版块，嘉宾们欣赏高水平的中国文艺展，品尝丰富的中国美食，赞不绝口。

庙会现场。尼日利亚中国文化中心供图

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