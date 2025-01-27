人民网迪拜1月27日电 （记者管克江）1月25日，摩洛哥哈桑二世大学孔子学院成功举办以“蛇迎春至，龙腾万象”为主题的春节联欢晚会，为现场近500名中摩观众献上了一场精彩纷呈的文化盛宴。

嘉宾与演职人员合影。摩洛哥哈桑二世大学孔子学院供图

晚会在摩洛哥皇家武术协会的表演中拉开帷幕，武术演员以矫健的身姿和流畅的动作展示了中华武术的精神与力量，点燃了现场观众的热情。

开场节目后，中国驻摩洛哥大使李昌林致辞，向摩洛哥人民和在摩华人致以新春祝福，希望新的一年里，中摩友谊更加深厚，文化交流更加繁荣。哈桑二世大学校长侯赛因·阿兹杜格和孔子学院中方院长郑琼也分别致辞，表达了对中摩文化合作未来的美好期待。

整场晚会节目形式多样，亮点纷呈。孔子学院朗诵团深情演绎的《古诗里的中国》，带领观众穿越时空，感受中国诗词的独特魅力。舞蹈团《刀马旦》则将传统戏曲元素与现代编排相结合，演员们利落的动作将传统戏曲中的女性英姿表现得淋漓尽致。舞蹈《天宫霓裳》以婀娜多姿的舞姿展现了东方美学的浪漫与灵动，仿佛将观众带入天宫仙境。孔子学院太极队的《拳风扇影》将太极扇与太极拳相结合，动作或柔和缓慢，或迅猛有力，扇骨的开合声与拳法动作相得益彰，展现了中华武术的刚柔并济与和谐之美。

服装秀。摩洛哥哈桑二世大学孔子学院供图

音乐节目中，孔院合唱团带来的《仰望星空》和《年少的你啊》通过温暖的旋律和真挚的歌声，唱出了青春的活力和对未来的希望。孔院乐器社表演的《笛韵筝音》将古筝与笛子优美合奏，为现场观众呈现了一场中国传统音乐的听觉盛宴。值得一提的是，孔院师生演唱的摩洛哥歌曲《dirou niyya》，将中国春节的喜庆与摩洛哥音乐完美结合，瞬间点燃了现场观众的热情。

舞龙。摩洛哥哈桑二世大学孔子学院供图

服装秀《锦绣千年》是晚会的重头戏。孔院学生身穿华美汉服，踏着典雅的音乐依次走上舞台，展现了中国传统服饰的千年风韵，将晚会气氛推向高潮。

晚会在全体演职人员合唱《难忘今宵》中圆满落幕。

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