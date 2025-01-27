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贝宁2025年春节联欢晚会举办

2025年01月27日09:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网科特努1月26日电 （记者刘歌）1月的贝宁正处于当地最热的季节，可这并不影响这个西非国家的民众前来观看“贝宁2025年春节联欢晚会”的热情。

当地时间1月25日晚，“贝宁2025年春节联欢晚会”在贝宁第一大城市科托努举行。暖风习习，贝宁中国文化中心的户外剧场，张灯结彩，喜气洋洋。欢快的《春节序曲》，在遥远的西非大陆上空回响，律动的旋律、彩色的喷泉、华美的彩灯、大红的灯笼，让来宾们瞬间感受到中国的年味。

晚会由中国驻贝宁大使馆主办、贝宁中国文化中心承办，贝宁华侨华人会、贝宁中国企业协会、阿卡大学孔子学院协办。驻贝大使张伟，贝旅游文化艺术部文化顾问古奥-邹迪、艺术顾问博拉，议长办公厅主任马蒂厄·阿胡安苏、副总统办公厅主任阿布巴卡里·科托·耶里马、外交部秘书长阿福库，俄罗斯、德国、利比亚、委内瑞拉等驻贝大使，美国、尼日利亚、巴西等驻贝使馆临时代办，以及贝各界人士、驻贝使团使节、在贝华侨华人、中企员工共350人齐聚一堂，喜迎中国新春。

中国驻贝宁大使张伟说，蛇舞寰宇，瑞启新篇。在中国，蛇寓意智慧与灵动；在贝宁，自古就有蟒蛇崇拜。祥蛇纳福是中贝传统文化的共通之处。传统相近，文化相通，人心相接，为发展两国关系、增进人民友谊注入力量。

贝旅游文化艺术部文化顾问古奥·邹迪表示，今年的中国农历新年以“蛇”为象征，蛇在中贝两国的传统文化中都承载着财富、智慧与幸福的共同价值理念，彰显了中贝两国传统文化的深邃共鸣。愿新的一年里，中贝两国继续加强文明互鉴，不断推动两国传统友谊迈向新台阶。

图为中国驻贝宁使馆和贝宁中国文化中心的小朋友们表演舞蹈《福气要来到》。贝宁中国文化中心供图

图为中国驻贝宁使馆和贝宁中国文化中心的小朋友们表演舞蹈《福气要来到》。贝宁中国文化中心供图

图为贝宁孔子学院的学生演奏《春节序曲》。人民网记者 刘歌摄

图为贝宁孔子学院的学生演奏《春节序曲》。人民网记者 刘歌摄

参加晚会的大学生们，开心“比心”。人民网记者 刘歌摄

参加晚会的大学生们，开心“比心”。人民网记者 刘歌摄

(责编：崔越、刘慧)

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