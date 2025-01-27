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中国驻德国大使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”春节招待会

2025年01月27日09:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林1月26日电 （记者郭梓云、刘赫）1月24日，中国驻德国大使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”春节招待会，中国驻德国大使邓洪波夫妇同各界嘉宾欢聚一堂，共庆佳节。在德华侨华人、中资机构、留学生代表，德各界友好人士，多国驻德使节等近500人出席。

中国驻德国大使邓洪波发表致辞。人民网记者 刘赫摄

中国驻德国大使邓洪波发表致辞。人民网记者 刘赫摄

邓洪波发表讲话表示，过去一年，中国经济社会发展在攻坚克难中取得重要成就，中国式现代化迈出新的坚实步伐。在两国领导人战略引领下，中德关系保持稳步前行。新的一年，中方愿同德方一道，加强政治互信，深化务实合作，扩大人文交流，不断续写相互尊重、合作共赢的新篇章。

邓洪波表示，驻德国使馆将始终牢记初心使命，把“外交为民”的神圣职责扛在肩上，把旅德侨胞的冷暖安危放在心头，一如既往为中外人士提供高效优质的领事服务，积极支持促进两国友好与合作事业。

招待会上，德国当地艺术社团奉献了具有浓郁中国文化特色的演出，精彩纷呈的节目赢得满堂喝彩。现场气氛欢喜祥和、其乐融融，大家共同祝愿中国繁荣昌盛，中德关系更上层楼。

演员表演乐器合奏及汉服秀。人民网记者 刘赫摄

演员表演乐器合奏及汉服秀。人民网记者 刘赫摄

(责编：崔越、刘慧)

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