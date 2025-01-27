人民网曼谷1月26日电（记者杨一、通讯员杨永全）万象消息：25日，中老铁路万象运营管理中心万象站列车长韩家玲与老挝同事收到了一封来自越南旅客的感谢信。这是今年春运以来，她们收到的第五封。

据韩家玲介绍，23日，有一名乘坐从琅勃拉邦开往万象的C91次列车的越南旅客在琅勃拉邦站上车后显得坐立不安。当时值乘的老挝列车长温雅巡视车厢时发现异样，主动上前询问，得知这名旅客是第一次乘坐中老铁路列车，由于语言不通，担心自己坐过站。

温雅迅速借助翻译软件安慰这名旅客，告诉她到站时间和有关乘车信息，耐心讲解乘车注意事项，并安排乘务员在这名旅客到站时前来提醒。对此，这名旅客十分感激，特意在返程时送来一封感谢信。

春节前夕，中老铁路客运列车工作人员在车厢内合影。李加勇摄

今年春运以来，韩家玲和她的同事相继收到来自中国、意大利、韩国、越南、澳大利亚等国旅客发来的感谢信。虽然信纸上的语言不同，却满载着各国旅客对中老铁路的认可与信任。

韩家玲表示，不久前，她和同事发现在由昆明南开往万象的D87次列车的8号车厢内有4名韩国旅客前往老挝出差，其中一位懂一点中文。由于他们几位都是第一次乘坐跨境列车，有很多问题想要了解，中文就成了他们与列车员之间沟通的桥梁。韩家玲和同事耐心地解答他们的疑问，介绍出入境注意事项、协助订餐、填写老挝入境卡等。事后，这4名韩国旅客也为她们送来了一封感谢信。

跨越国界的温暖，源于真诚用心的守护。连日来，中老铁路万象运营管理中心围绕“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的目标，紧密结合各国旅客的乘车需求，不断完善客运服务，赢得了无数旅客的赞赏，让“回家的路，就是最美的风景”变为现实。

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