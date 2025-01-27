人民网莫斯科1月26日电 （记者隋鑫）中华民族传统节日春节即将到来之际，中国中央广播电视总台“春晚序曲 全球看春晚”活动俄罗斯专场、“风从中国来”中俄建交75周年短视频大赛颁奖典礼等多场活动1月25日在莫斯科中国文化中心成功举办。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄作视频致辞。中国驻俄罗斯大使馆公使张伟、公使衔参赞兼莫斯科中国文化中心主任封立涛、俄中友协第一副主席库里科娃，以及来自中俄两国新闻媒体界、文化艺术界、中资机构等近300名嘉宾出席活动。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄作视频致辞。人民网记者 隋鑫摄

慎海雄表示，春节，是中华民族最重要的传统节日之一，是中华文化多元交融的盛事。它承载着亲情团聚、国泰民安、天人和谐的深厚情感和文化内涵。如今的春节正在被全世界所认知、所热爱，全球有约五分之一的人口以不同的形式庆祝春节。春节不仅成为联合国假日，去年还被列入人类非物质文化遗产名录。从“中国年”到“世界年”，春节在世界文明百花丛中绽放出独特的韵味。中央广播电视总台春晚已连续举办42年，成为当今世界观看量最高的跨年文化艺术类电视节目。我们诚挚邀请全球观众朋友们加入这场盛大的文化视听盛宴。期望通过这台富有创造力的文艺精品节目，让远在异国他乡的华夏儿女感受家的温暖，让更多的国际友人共享这份有着浓郁中国味的文化大餐。

中国驻俄罗斯大使馆公使张伟致辞。人民网记者 隋鑫摄

张伟公使指出，春节是中国内涵最为深厚、内容最为丰富、参与人数最多、影响最为广泛的传统节日，也是中华文化的重要载体，具有和谐、和睦、吉祥的美好寓意，体现了中国人民对美好生活的追求。2025年，中俄文化年将继续举办。双方将进一步深化合作，举办形式多样的庆祝活动，推动两国关系迈上新的台阶。

俄中友协第一副主席库里科娃致辞。人民网记者 隋鑫摄

库里科娃表示，春节是中国最隆重、最热闹的节日，也是连接中俄两国民众情感融通的桥梁。中国春节到来之际，莫斯科到处洋溢着喜庆祥和的新春氛围，市中心多处亮起了喜庆的“春节红”，丰富多彩的庆祝活动络绎不绝，莫斯科与北京同庆中国年，共赏文明交流互鉴之美。越来越多的俄罗斯民众对中国文化产生浓厚兴趣，相信通过“欢乐春节”“短视频大赛”等活动的举办，将进一步推进中俄人文领域合作，为中俄“新时代”发展注入新活力。

中国驻俄罗斯大使馆公使张伟为“风从中国来”短视频大赛获奖者颁奖。人民网记者 隋鑫摄

“风从中国来”中俄建交75周年短视频大赛颁奖典礼同期举行。比赛由中国驻俄罗斯大使馆支持，莫斯科中国文化中心、新华社亚欧总分社共同主办，自启动以来收到来自全俄各地参赛作品130余份。参赛的俄罗斯青少年通过短视频讲述自己与中国的故事和对中国文化的理解，用自己的镜头和视角展示了生动立体的中国形象，体现了两国的文化交融和深厚友谊。

打成戏《献铙钹》表演。人民网记者 隋鑫摄

活动期间，中国驻莫斯科旅游办事处还开展了“你好！中国”——2025中国冰雪旅游海外推广季俄罗斯专场推介，向俄罗斯民众展示了黑龙江、北京、河北、山西、内蒙古、新疆、西藏等地精品冰雪旅游资源。来自福建省歌舞剧院、福建艺术职业学院、泉州市高甲戏传承中心的演员为在场嘉宾带来舞蹈《闽韵流芳》、打成戏《献铙钹》等精彩表演，展示了具有浓郁民族特色的传统文化艺术，受到现场观众热烈欢迎。

俄罗斯来宾体验中国书法。人民网记者 隋鑫摄

活动开场前，嘉宾们欣赏了2024“大使杯”全俄国画大赛优秀作品展、精彩的中国传统古琴和茶艺表演，亲手书写“福”字，体验拓印非遗项目，在国韵墨香中迎接新春，感受中国传统文化的魅力。

莫斯科中国文化中心2025“欢乐春节”庆祝活动现场。人民网记者 隋鑫摄

据悉，继去年莫斯科市首次举办大规模中国春节庆祝活动后，莫斯科2025年“欢乐春节”系列活动规模将更加宏大、内容更加丰富、持续时间更长。今年1月28日至2月9日，莫斯科市中心主要广场、街道及有关景区和标志性建筑将亮起喜庆的“春节红”，喜迎中国春节。在莫斯科还将举办“中国新年文化节”、新春庙会、新春交响音乐会、新春民族音乐会、中国电影展映等一系列大型主题活动和特色文艺演出，并为俄罗斯民众和旅俄同胞提供中国书法、茶艺、美食、非遗技艺、民族传统服饰、文创作品等众多文化展演和“沉浸式”互动体验项目。

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