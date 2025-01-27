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中国驻曼德勒总领事馆向曼德勒马哈牟尼佛塔捐赠太阳能照明设备

2025年01月27日09:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光1月26日电 （记者谢佳君）1月22日，中国驻曼德勒总领事馆捐赠马哈牟尼佛塔太阳能照明设备交付仪式成功举办。高萍总领事、曼德勒省长吴缪昂，总领事馆主要外交官、省政府相关部长，缅中交流合作协会和曼德勒缅中友协负责人等约100人出席，众多当地民众共同见证仪式。

高萍致辞表示，今年是中缅建交75周年，总领事馆精心安排在新年伊始举办此次捐赠活动，旨在进一步增进两国文化交流、促进民心相通，助力双边友好合作关系不断巩固深化。此次增设的太阳能照明设备为信众参拜佛塔提供了更加便利的条件，将帮助包括中国游客在内的各国游客更好了解缅甸佛教文化，增进中缅两国人民间认知和友谊，并为缅甸文化遗产保护贡献一份力量。总领事馆愿继续推进中缅在佛教、文化、旅游等领域务实合作，推动更多“小而美”民生项目落地见效，让中缅合作更好惠及两国人民。

吴缪昂在致辞中衷心感谢总领事馆对马哈牟尼寺维护和建设的大力支持，表示中缅胞波情谊源远流长，长期以来中方为缅甸宗教文化发展的帮助弥足珍贵。曼德勒省愿同总领事馆保持密切沟通合作，努力为深化缅中友好关系作出新贡献。

马哈牟尼佛塔历史文化底蕴深厚，吸引众多信徒朝拜、游客参访，是缅甸最具声望、最具影响力的佛教圣地之一。

(责编：崔越、张悦)

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