人民网罗马1月26日电 （记者谢亚宏）中国驻佛罗伦萨总领馆日前举办“温暖迎春·共庆中国年”新春暨尹琦总领事到任招待会。佛罗伦萨市长富纳罗、省督费兰蒂诺，普拉托省督拉亚科纳，托斯卡纳大区议会文化委员会主席贾琪、部队总司令维卡里等意方嘉宾和相关国家驻佛总领事、华侨华人、中资机构、孔子学院及留学生代表等200余人齐聚一堂。

尹琦总领事致辞。张锡琪摄

尹琦总在致辞中向中意来宾致以新春祝福，并介绍了“春节”成功申遗及其文化内涵。她回顾过去一年中国经济社会发展成就和中意双边关系全面升级成果。尹琦指出，2025年是中意建交55周年，总领馆将以此为契机推动领区对华合作和人文交流。同时，希望广大侨胞继续做两国经贸合作的参与者、中意文化的传播者和两国友好的推动者。

富纳罗在致辞中代表佛罗伦萨市政府向大家致以新春最美好的祝愿，并热烈欢迎尹琦履新。她充分肯定当地华侨华人为佛罗伦萨社会经济发展作出的重要贡献，并期待与中国在更多领域展开务实合作，推动双方互利共赢。

招待会上，播放了展现中国文化的视频短片。现场还设置了书法、剪纸、茶艺等极具中国特色的文化体验区，吸引嘉宾们驻足参与。随后，歌曲、乐器演奏、舞蹈等文艺节目轮番上演，生动呈现了中华文化的独特魅力，现场洋溢着喜庆祥和的节日氛围。

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