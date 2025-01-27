人民网墨西哥城1月26日电 （记者谢佳宁）生肖蛇与羽蛇神翻飞起舞，中国与墨西哥共庆新春！1月25日，由跨大西洋武术家表演团主办，中国驻墨西哥使馆、墨西哥国家艺术中心协办的第四届中国新年文化节在墨国家艺术中心隆重开幕。中国驻墨西哥使馆临时代办朱健、墨西哥文化部长代表、国际司司长艾梅里奇、使馆杨川颖参赞与现场2.6万多名民众出席活动，共同迎接中国农历乙巳蛇年的到来。

朱健在致辞中表示，不久前，春节刚刚申遗成功，春节和平、和谐、和睦的文化精神被全世界越来越多的人们所认可和喜爱，春节所蕴含的精神元素已经成为人类命运共同体的重要组成部分。蛇是中墨两个民族的重要文化图腾，拥有很多相似之处，蛇年一定会给两国人民带来好运。2024年中墨两国间贸易额和人员往来数均再创新高，“欢乐春节”品牌在墨西哥不断发展壮大，中墨关系未来前景光明。

艾梅里奇司长表示，中墨两国即将迎来建交53周年，两国都拥有伟大的历史和文化遗产，墨方愿进一步密切与中方关系，促进两国人民民心相通。

文化节开幕式之前，朱健与各位嘉宾一同为墨西哥著名画家米格尔·卡斯特罗·雷涅罗和雕塑家塞巴斯蒂安的羽蛇神雕塑作品揭幕，这是两位艺术家专门为中国蛇年春节设计的作品首次与墨西哥民众见面。

开幕式上，来自宁波市歌舞剧院和慈溪艺术团的专业演员为墨西哥观众呈现了精彩的中国传统文艺演出，宁波市非遗传承人牛永国的变脸绝技也赢得了观众们的阵阵掌声和喝彩声。

开幕式结束后，来自浙江省宁波市歌舞剧院和青瓷瓯乐艺术团的专业演员、墨西哥侨界文艺爱好者以及墨西哥文艺界人士献上了精彩的演出。

中国新年文化节将持续到2月底，其间蛇年“北京全球吉庆生肖设计大赛获奖作品展”、中国文化沙龙、文化工坊等活动。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

(责编：崔越、张悦)