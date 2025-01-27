人民网斯德哥尔摩1月26日电 （记者殷淼）1月26日，中国驻瑞典大使崔爱民夫妇出席欢乐春节瑞典华侨华人联欢会，与1200多名旅瑞侨胞共庆新春佳节。

中国驻瑞典大使崔爱民出席欢乐春节瑞典华侨华人联欢会并致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民在致辞中向全体旅瑞华侨华人致以最美好的新春祝福，介绍了中国发展和中瑞合作情况，称赞广大侨胞扎根当地、辛勤打拼，在各自领域取得了可喜成绩，发挥了中瑞民间交往的桥梁纽带作用，为促进中瑞友好贡献了自身力量。希望大家在新的一年友爱互助，团结协作，履行社会责任，积极融入当地并回馈社会，为两国人民友好和各领域务实合作作出新贡献。

开场舞《欢乐中国年》。人民网记者 殷淼摄

歌舞表演《相亲相爱》。人民网记者 殷淼摄

表演《林海雪原》选段。人民网记者 殷淼摄

表演《花木兰》选段。人民网记者 殷淼摄

中国驻瑞典大使崔爱民夫妇及嘉宾与全体演职人员合影。人民网记者 殷淼摄

来自杭州歌剧舞剧院的艺术家们献上了一场融合舞蹈、戏曲、歌曲与杂技、魔术、民乐的精彩演出，传统文化与现代艺术的完美结合赢得观众的阵阵掌声，演出现场始终洋溢着喜庆热烈的节日气氛。

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