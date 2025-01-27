吴思萱 亚瑟夫

春节临近，西班牙电影人路易斯·昆卡·卡斯特罗（Luis Cuenca Castro）接受人民网专访，讲述他在华11年的春节记忆与中国情缘。“第一次来中国是拜访一位朋友，本以为只是几个月的短暂旅程，没想到现在北京变成了我的第二故乡。我想，这大概就是一见钟情吧！”

路易斯认为，中国是一个充满活力、不断发展、高度包容、值得探索的国家。在中国的经历，于路易斯而言是一场意义非凡的成长蜕变。“来中国后，学中文、跨文化交流固然存在挑战，但我遇到的中国朋友、共事伙伴都热忱友善，让我在中国的生活轻松顺利。在中国的生活全方位拓宽了我的视野，中国文化与西班牙文化在我身上相互交织，各有体现。如今，我也像中国人一样，性格上变得更加谦逊和严谨。”他开心地说：“我在中国生活十分惬意自在，甚至常想，前世自己或许就是个中国人。”

西班牙电影导演路易斯·昆卡·卡斯特罗在中国农村拍摄影片。受访者供图

2013年来华后，这位西班牙导演通过他的镜头聚焦、探索并融入中国，全方位展现中国文化。“中国为我提供了数不尽的动人故事。目之所及，皆是独特光景。我的目标是以自然、真实的方式，捕捉眼前丰富多样的经历，记录日复一日的平凡故事。”

他在中国的首个拍摄项目是一部关于贵州侗族文化的短片，侗族的古老传统与现代生活给他带来灵感，并激励他启动拍摄《中国354》——一个涵盖中国自然景观、城市风貌、个人故事、历史变迁的电影集。

他介绍说：“在一整年里，每天拍摄一分钟的影片。2019年和2020年农历年期间，我们总共在354天内拍摄了354部影片。每一天都代表着一次新的冒险和新的学习，让我更深入地理解中国的复杂性和多样性。”

中国不同地区和省份在文化、美食与方言上的多元性让路易斯着迷。在他眼中，无论是东北冰天雪地中的民俗风情，还是江南水乡的温婉雅致；无论是川渝地区热辣奔放的饮食文化，还是岭南独具特色的粤语传承，每一处都别具魅力。更让他感慨的是，地域文化虽千差万别，少数民族却并未被边缘化，汉字与文化作为纽带将大家紧紧相连，各民族文化相互交融。

在华多年，他已很熟悉中国的节日庆典等文化活动，尤其是春节，给他留下深刻印象。“这些年，我在不同地区感受春节，今年计划去青海，在青藏高原上过节。”他分享道：“春节的神奇之处在于，它能凝聚起中国各个地方的人民，共同庆祝这一传统佳节。春节传递的那股浓浓的家国凝聚力，直击人心。”

定居北京，他对春节习俗观察入微。“吃饺子是阖家团圆时必不可少的环节，春晚也承载着无数家庭的欢乐与温馨。有趣的是，很多在北京生活和工作的人，来自五湖四海，又在春节时纷纷回乡，城市里弥漫着别样的思乡与盼归氛围。”

讲起自己的春节经历，他兴致盎然：“每年春节，我都喜欢去不同省份旅游，尤其是去到外国人很少涉足的、有着独特传统的偏远农村地区。每到一处，当地村民总是热情相迎、满怀好奇，地方美食令人唇齿留香，庆祝活动更是精彩纷呈，满满都是美好的回忆。”

2025年正值乙巳蛇年，属牛的路易斯期待道：“我每年都会关注中国的生肖文化，据说蛇与牛属相相合，是十分吉利的组合，希望在蛇年里，我这样的属牛之人也能收获硕果累累的一年。”

路易斯认为：“春节，将是我继续探寻中国魅力的良好契机。”他相信，未来的每一年，都将在这片土地上解锁更多精彩。“中国见证了我的成长，我的余生也将与中国紧密相连。”

(责编：刘洁妍、张悦)