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中国代表谴责“M23运动”袭击刚果（金）平民和维和人员

2025年01月27日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月26日电 中国常驻联合国代表傅聪26日在安理会紧急审议刚果（金）问题时发言说，中方谴责“M23运动”袭击当地平民和维和人员，强烈要求其立即停止进攻。

　　傅聪说，近日，刚果（金）东部地区紧张事态急剧升级，“M23运动”在北基伍地区不断发起攻势，接连占领一些重要城镇，造成大量平民伤亡和流离失所。令人震惊的是，“M23运动”向联合国驻刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）营地发动炮击，造成3名维和人员死亡、多名维和人员受伤。南部非洲发展共同体驻刚部队也出现严重伤亡。

　　傅聪表示，中方强烈要求“M23运动”立即停止进攻。“M23运动”有关行动严重违反停火协议，危害地区和平稳定。中方呼吁“M23运动”切实遵守停火协议，停止诉诸武力，撤出占领区，回到政治解决轨道。任何外部力量都应避免向“M23运动”等武装团体提供军事支持，防止局势进一步恶化。

　　傅聪强调，要将保护平民作为重中之重。目前已经有大批平民逃离家园避难，人道物资严重短缺，国际社会应及时提供所需的人道援助。“M23运动”必须保障人道物资通道的开放畅通。

　　傅聪表示，要坚定支持地区斡旋努力。当前形势下，加大斡旋调解更加紧迫。三方峰会虽被推迟，但罗安达进程仍是解决刚东问题的有效平台。中方期待刚果（金）和卢旺达两国坚持外交对话轨道，加强沟通，找到持久和平方案。中方支持安哥拉等有关方继续加大外交努力、推动局势降温。他同时强调要支持联刚稳定团根据授权履职。

　　傅聪说，中方重申坚定支持刚果（金）主权和领土完整，支持刚果（金）政府维护国家安全的努力。中方支持安理会尽快发出一致声音，为推动刚果（金）东部地区危机缓和、维护地区局势稳定创造有利条件。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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