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3名联合国维和人员在刚果（金）东部冲突中身亡

2025年01月27日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社金沙萨1月26日电（记者史彧）刚果（金）外交部26日发布公报说，3名联合国维和人员近日在该国东部的冲突中丧生。

　　公报说，近日在刚果（金）东部执行任务期间，联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）2名南非籍和1名乌拉圭籍维和人员丧生。此外，另有8名隶属于南部非洲发展共同体（南共体）军队的士兵在冲突中丧生。

　　另据联合国秘书长发言人迪雅里克26日说，过去48小时，3名联刚稳定团的维和人员在执行安理会赋予的任务时丧生，另有11名维和人员受伤。伤员目前正在接受治疗。

　　刚果（金）外交部在公报中再次谴责反政府武装“M23运动”的暴力行为。

　　近期，“M23运动”在刚果（金）东部的北基伍省和南基伍省加大攻势，已占领多个要地。“M23运动”和政府军的武装冲突造成大量平民流离失所。刚果（金）军方24日说，北基伍省长西里姆瓦米23日在该省前线视察时遭袭中弹，送医后不治身亡。

　　联刚稳定团25日发表声明说，鉴于刚果（金）北基伍省安全局势恶化，决定将联合国系统非必要工作人员暂时从该省首府戈马市转移。26日，联合国安理会就刚果（金）局势召开紧急会议。

　　2023年5月，南共体首脑会议发表声明说，南非、莫桑比克和坦桑尼亚等国同意在刚果（金）东部部署部队，以帮助平息该地区的暴力事件，恢复和平与安全。2024年1月16日，刚果（金）军方宣布，刚政府军与南共体军队在刚东部地区的联合军事行动正式开始。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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