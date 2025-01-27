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通讯丨“我爱中国，中国文化让我入迷”——俄罗斯青少年借短视频抒发友好心声

2025年01月27日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科1月26日电题：“我爱中国，中国文化让我入迷”——俄罗斯青少年借短视频抒发友好心声

　　新华社记者江宥林

　　“我爱中国，因为中国文化让我入迷，春节的鞭炮让我欢喜……这就是为什么我爱中国，从未去过，但心早已到达，希望有一天，我能亲眼看到……”俄罗斯姑娘波林娜在自己原创的音乐短视频里，唱出了她对中国的向往。

　　由中国驻俄罗斯大使馆支持，莫斯科中国文化中心、新华社亚欧总分社共同主办的中俄建交75周年短视频大赛，25日在莫斯科中国文化中心举行颁奖仪式。波林娜从100余名参赛者中脱颖而出，斩获大赛一等奖，获得赴中国采风的机会，她在歌中的愿望就此达成。

　　波林娜是俄罗斯外交部外交学院大四学生，学习中文三年多了。说起参赛原因，她直言：“中国是我喜欢的创作主题，成为优胜者还能去中国，有什么理由不试试呢？”

　　波林娜告诉记者，这次获奖让她很受鼓舞。“我有信心继续提高自己的汉语水平，也非常期待在中国运用自己学到的语言知识，相信这样的经历会为我增添继续进步的动力。”她说。

　　12岁的米拉和父亲德米特里专程从3000多公里以外的新西伯利亚市赶来参加颁奖仪式。“我叫米拉，我学习中文三年了，我很喜欢中国和中国文化……”米拉像她在短视频中一样向记者作自我介绍。

　　“参加比赛是我自己的决定，我喜欢拍视频，也喜欢表达，最重要的是，我喜欢说中文。”她说，自己平时会练习书法，看中国电影，听中国音乐。“我不觉得中文很难，对我来说，学中文是一件有趣的事。”

　　德米特里非常支持女儿参加此次比赛。“这类活动能帮助她在练习语言的同时，更好理解中国人的思维方式，交到更多中国朋友。”

　　俄中友好协会第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃，从事俄中公共外交事业逾65年。作为此次大赛的评委，她感触颇深。“选手们动听的中文和对中国文化的理解让我惊讶。最令我印象深刻的是，俄罗斯各地有如此多不同年龄的人对中国感兴趣，愿意研究中国及其文化历史。”库利科娃说。

　　2024－2025年是中俄文化年。库利科娃说，举办文化活动是促进俄中两国民心相通的重要举措。“文化交流有助于拉近人与人心灵的距离，文化合作是相互理解的基础。”她希望，两国在文化领域的良好互动能长久持续下去。

　　中国驻俄罗斯大使馆公使张伟在致辞中表示，希望越来越多的俄罗斯青少年朋友通过学习中国文化，成为中俄友谊的使者。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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