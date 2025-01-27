这是1月25日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的“风从中国来”中俄建交75周年短视频大赛颁奖仪式现场。新华社记者 曹阳 摄

新华社莫斯科1月26日电（记者江宥林）“风从中国来”中俄建交75周年短视频大赛颁奖仪式25日在莫斯科中国文化中心举行，来自中国驻俄罗斯大使馆、中俄媒体机构、民间团体等近300人出席活动。

本次短视频大赛由中国驻俄罗斯大使馆支持，莫斯科中国文化中心、新华社亚欧总分社共同主办。大赛于2024年11月12日正式启动，旨在鼓励参赛者通过制作短视频，表达对中俄友谊的理解，展现中俄文化的交融。

大赛收到俄罗斯各地100余位参赛者近150件原创短视频作品，涉及对中国大美河山的赞叹、对在华求学经历的回忆、与中国民众友好交往趣事、对中国美食的喜爱等主题，一些参赛者还用中文给作品配音。

来自俄中友好协会、塔斯社、金砖国家电视台、《劳动报》等机构的专家组成的评委会对参赛作品进行评审，最终评选出一等奖2名、二等奖5名、三等奖7名，优秀奖22名。其中比赛前7名优胜者还获得赴中国采风的机会。

1月25日, 在俄罗斯首都莫斯科，“风从中国来”中俄建交75周年短视频大赛一等奖获得者波林娜（右二）在台上领奖。新华社记者 曹阳 摄

俄中友好协会第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃在颁奖仪式上说，举办此类比赛对拓展俄罗斯大众对中国人民的了解、增进俄罗斯对中国的友好感情具有重要意义。

1月25日, 在俄罗斯首都莫斯科，俄中友好协会第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃在“风从中国来”中俄建交75周年短视频大赛颁奖仪式上讲话。新华社记者 曹阳 摄

中国驻俄罗斯大使馆公使张伟在致辞中表示，希望越来越多的俄罗斯青少年朋友通过学习中国文化，成为中俄友谊的使者。

俄罗斯外交部外交学院大四学生波林娜是一等奖获得者之一，她的参赛作品是一首原创中文歌曲。她告诉记者，参加此次比赛让她收获颇丰。“我不仅掌握了很多剪辑视频和收录歌曲的技巧，还有幸成为俄中友好和文化交流的一分子，我很开心。”

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