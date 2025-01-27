新华社贝鲁特1月26日电（记者谢昊）黎巴嫩公共卫生部26日说，以色列针对试图返回黎巴嫩南部的黎巴嫩人群开火，造成11人死亡、83人受伤。

在事件发生后，联合国驻黎巴嫩临时部队司令阿罗尔多·拉萨罗和联合国黎巴嫩问题特别协调员雅尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特26日发表联合声明说，目前黎以临时边界“蓝线”沿线村庄尚不具备安全返乡条件，不少黎巴嫩社区将面临漫长的恢复和重建之路，呼吁居民继续保持谨慎。

黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩26日在总统府发表的声明中敦促公民保持冷静，依靠军方安全返乡，表达了对黎巴嫩武装部队捍卫安全与主权的信心。

黎以停火协议于2024年11月27日生效。根据协议，黎巴嫩真主党及所有黎武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以方停止对黎境内的军事打击。以军将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，黎军队和国内安全部队将是被授权在黎南部携带武器或部署部队的实体。根据协议，60天期限应于2025年1月26日截止。

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