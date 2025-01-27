打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列在黎巴嫩南部开火致11人死亡

2025年01月27日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社贝鲁特1月26日电（记者谢昊）黎巴嫩公共卫生部26日说，以色列针对试图返回黎巴嫩南部的黎巴嫩人群开火，造成11人死亡、83人受伤。

　　在事件发生后，联合国驻黎巴嫩临时部队司令阿罗尔多·拉萨罗和联合国黎巴嫩问题特别协调员雅尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特26日发表联合声明说，目前黎以临时边界“蓝线”沿线村庄尚不具备安全返乡条件，不少黎巴嫩社区将面临漫长的恢复和重建之路，呼吁居民继续保持谨慎。

　　黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩26日在总统府发表的声明中敦促公民保持冷静，依靠军方安全返乡，表达了对黎巴嫩武装部队捍卫安全与主权的信心。

　　黎以停火协议于2024年11月27日生效。根据协议，黎巴嫩真主党及所有黎武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以方停止对黎境内的军事打击。以军将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，黎军队和国内安全部队将是被授权在黎南部携带武器或部署部队的实体。根据协议，60天期限应于2025年1月26日截止。

(责编：曹欣悦、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部