新华社巴黎1月26日电 题：在法国逛年集——巴士底新春集市小记

新华社记者李文昕

1月25日下午，巴士底新春集市在位于法国巴黎11区的巴士底广场举办。当天虽然淅淅沥沥下着雨，但丝毫不影响居民和游客逛年集的热情，人们纷至沓来，热闹非凡。恍惚间，记者有时空转换之感，年集似乎从中国直接搬到了法国，只不过赶集的人换成了外国面孔。

集市设有40多个摊位，以美食为主，可以品尝到肉夹馍、臭豆腐、糖葫芦、炒面、米粉、炸酥肉、牛杂、烤鸭、羊肉串以及各种卤味等。阵阵烟火气中，人们摩肩接踵，许多摊位前排起长龙，不少人坐在广场长椅上端着小碗品尝，享受来自东方的风味。

还有一些摊位展示汉服、糖画、漆扇、国画、书法等，还能体验。在法国博衍汉章传统研习会的摊位上，既可以买到发簪、胸针等中国古风配饰，也可以试穿汉服，现场还悬挂着关于汉服文化的中法文讲解海报，工作人员们也都身着汉服、佩戴传统配饰。

“我今天一直在同大家合影。”身穿红色汉服的法国博衍汉章传统研习会会长仲巾函说，不少来摊位的人试戴配饰、试做发型、试穿汉服。“许多人觉得汉服非常好看，还会问‘你们现在还这样穿吗’‘什么时候会穿这些服饰’‘这些服装都是中国哪个年代的’‘哪个地区的人会穿’等问题。”

记者对仲巾函的短暂采访不时被热情的游人打断，一些人拿着相机希望拍一张她的照片，还有人上前合影。

开幕仪式的舞台，被打着伞的当地居民和游客里三层外三层地围住。大人们一边说着“不好意思”，一边把小孩送到舞台前，形成一个个儿童观赏“专属区”。还有很多家长放下了婴儿车的遮雨塑料膜，在一旁驻足观看。热场视频中播放到《恭喜发财》时，观众们随着动感的音乐节奏摇摆。

仪式开始后，舞狮表演是观众期待的“重头戏”。锣鼓声中，一黑一黄两只大狮子，一红一黄由儿童扮演的两只小狮子，还有一位和蔼又逗趣的财神爷登台。两只大狮子不时做出可爱的姿态亲近台下观众，特别是舞台边上的小朋友，现场笑声连连。表演中，观众们纷纷举起手机、相机拍摄，很多人后仰着脖子一动不动，生怕错过任何精彩瞬间。

开幕仪式结束后，天色已晚，雨也大了一些，但还是有不少人继续涌入集市。大家在集市支起的雨棚下品尝美食，与亲友交谈。

巴黎市民埃里克·布莱从网上看到巴士底新春集市举办的消息，就决定要来逛一逛，因为他非常喜欢中国文化，也喜欢烤鸭等中国美食，平时就爱到华人社区找朋友一起“逛吃”。这次来赶集，他有一个目标，就是想找酸甜口的食物，因为这在法国本土很少见。他还给记者展示了刚从集市上拿到的华人旅行社宣传册，表示自己很想快点去中国旅游。

对于春节，布莱尤其喜欢中国过年庆祝活动，比如舞龙舞狮，因为这都不是法国人常见的事物。“这是不同于我们的节庆仪式，是另一种文化，另一种生活方式。”他说，中国文化很伟大，中国人的思想和精神面貌很独特，与欧洲人不同。“中国人有着强烈的家庭观念，并且团结一致。”他认为，中国的文化和教育开放包容，有传承延续，这一点非常好。

这场集市得到了巴黎市政府、巴黎11区区政府的支持。巴黎11区主管贸易、经济发展和就业的副区长若埃勒·莫雷尔对记者说，今年是巴士底新春集市第二年举办,“活动非常有趣，我们应当庆祝春节，因为巴黎华人很多”。

莫雷尔刚从巴黎“美丽城”赶来，那里当天也有新春游行和集市活动。她对春节申遗成功表示祝贺。莫雷尔希望更多法国人了解中国文化，这将使法中友谊更加紧密，他送上祝福：“祝巴黎全体华人蛇年快乐！也祝法中友谊新的一年越来越深厚！”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)