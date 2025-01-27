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以色列尚不允许加沙民众返回加沙地带北部

2025年01月27日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷1月26日电（记者冯国芮　陈君清）以色列总理办公室25日发表声明说，在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）安排释放原定于25日获释的平民阿尔贝尔·耶胡德之前，以色列不会允许加沙民众穿过内察里姆走廊前往加沙地带北部。

　　据《以色列时报》报道，哈马斯原定于25日向以色列提供一份关于被扣押人员状态的名单，列明在停火第一阶段将释放的其余26名被扣押人员是否健在，这些被扣押人员包括妇女、儿童、老年人及病患。报道说，哈马斯未及时提交相关信息，以色列方面称这违反了双方达成的协议。

　　根据此前双方达成的协议，哈马斯应先释放被扣押的女性平民耶胡德，再释放女兵。哈马斯25日释放了4名以色列女兵，耶胡德并未获释。

　　据《以色列时报》报道，以色列国防军警告加沙北部居民暂勿贸然返回家园，并表示只有在耶胡德获释后，并在与调解方及以色列达成一致的情况下，内察里姆走廊才会重新开放。以军还呼吁加沙平民遵循以军指示，以确保安全。

　　内察里姆走廊是连接加沙地带北部和南部的狭长地带，是人员和物资进入加沙地带北部的必经之地。以军在本轮巴以冲突中占领这一地带，不让巴勒斯坦人自由穿行于加沙南北。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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