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全球瞭望丨英国前外交官：英国与乌克兰“百年伙伴关系”是毫无意义的政治噱头

2025年01月27日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社多哈1月26日电（记者汪强）英国前外交官伊恩·普劳德日前在卡塔尔半岛电视台网站撰文指出，英国首相基尔·斯塔默与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基近日在基辅宣布建立“百年伙伴关系”，以展现英国对乌克兰的长期支持，但这一承诺缺乏实质内容，更多是一种政治表态。

　　文章说，此次“百年伙伴关系”并未提出新内容。早在2020年，英乌两国已签署568页的战略伙伴协议，涵盖政治、自由贸易及军事合作。本次宣布的“战略对话”已包含在该协议中。此外，自乌克兰危机爆发以来，英国每年提供的30亿英镑军事援助和其他贷款安排早已敲定。唯一新增的4000万英镑援助虽用于支持乌克兰中小企业复苏，但这笔资金来源于英国的国际发展援助预算，规模较小，难以产生重大影响。

　　普劳德认为，财政困境掣肘英国援乌能力。英国政府当前债务已超过国内生产总值的100%，公共服务支出面临削减压力。工党政府自2024年上台以来，因削减冬季燃料补贴和可能缩减残疾人福利等问题，已遭遇舆论和民众的广泛批评。在此背景下，英国进一步加大对乌克兰支持的能力有限。

　　他还指出，“百年伙伴关系”在法律上同样缺乏约束力。普劳德强调，英国未来的政府完全可能基于经济与政治压力，重新评估这一协议并选择退出。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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